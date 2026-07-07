Ewakuacja harcerzy i budowa umocnień. Krynica Morska przygotowuje się na uderzenie żywiołu

Polska

Krynica Morska przygotowuje się na uderzenie silnego wiatru. Z powodu zagrożenia ewakuowanych zostało 300 harcerzy, a lokalni restauratorzy budowali na plaży umacniania, które mają uchronić ich lokale przed potężnymi falami. IMGW wydało ostrzeżenia dla całego wybrzeża, ale najniebezpieczniej ma być właśnie w powiecie nowodworskim i puckim. Teraz trwa wyczekiwanie, co wydarzy się w nocy.

Dwa zdjęcia przedstawiające plażę z workami piasku, które służą do ochrony przed sztormem. Na prawym zdjęciu widać ludzi pracujących przy workach i koparkę w tle.
Restauratorzy w Krynicy Morskiej przygotowują się na uderzenie silnego wiatru

Z powodu zagrożenia spowodowanego silnym wiatrem w Krynicy Morskiej w bezpieczne miejsce prewencyjne przeniesiono prawie 300 harcerzy ze stołecznej chorągwi ZHP. Ewakuacja przebiegła sprawnie i zajęła pół godziny. 

IMGW ostrzega. Silne wiatry uderzą w wybrzeże

IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem na całym wybrzeżu, ale te najwyższe - trzeciego stopnia - dotyczą powiatów nowodworskiego i puckiego. W Krynicy Morskiej wiatr może osiągnąć nawet 110 km/h. 

 

Restauratorzy w Krynicy Morskiej w ciągu dnia przygotowywali się na uderzenie żywiołu. Na plaży pojawiły się koparki, rozstawiane były duże worki z piaskiem. 

 

Krynica Morska przygotowuje się na uderzenie żywiołu

- Jest lęk, mam nadzieję, że jest on bezpodstawny, tak to sobie cały czas tłumaczę, że wszystko będzie dobrze, ale obawiamy się. To są konstrukcje drewniane, one są bardzo solidne, ale jednak jest to drewno, morze jest żywiołem. Z tego co czytam takie duże, silne fale są właśnie styczeń, luty, one niszczą tutaj nam bardzo wybrzeże, niszczą wejścia. Takiego czegoś podobno nie było w lipcu od dawien dawna - mówiła Polsat News Karolina Przybyszewska, z restauracji Tawerna Krynicka. 

 

Teraz trwa wyczekiwanie na to, co przyniosą kolejne godziny. Najgorzej ma być między 5 a 8 rano

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Artur Pokorski / polsatnews.pl
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