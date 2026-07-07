We wtorek w Damaszku, stolicy Syrii, gdzie z wizytą przebywa prezydent Francji Emmanuel Macron, słychać było eksplozje - poinformowali agencję Reutera świadkowie. Rozmówcy podkreślali, że widać było również unoszący się dym.

Syria. Eksplozja w Damaszku. Emmanuel Macron przebywa tam z wizytą

Źródło w strukturach bezpieczeństwa przekazało potem agencji, że eksplozja serii ładunków wybuchowych miała miejsce w pobliżu hotelu, w którym w Damaszku zatrzymał się Macron. Drogi zostały zablokowane, a środki bezpieczeństwa wdrożone - przekazał informator.

Pałac Elizejski poinformował potem, że odgłosy eksplozji nie były słyszalne w prezydenckiej kolumnie. Dziennikarze agencji Reutera, którzy towarzyszą Macronowi również nie słyszeli wybuchu ani nie widzieli żadnego zamieszania podczas porannych wystąpień prezydenta Francji.

Syryjska telewizja państwowa podała później, że Macron spotkał się z prezydentem Syrii Ahmadem asz-Szarą w pałacu prezydenckim.

Prezydent Francji jest pierwszym czołowym liderem Unii Europejskiej, który odwiedził Syrię od czasu obalenia prezydenta Baszszara al-Asada w 2024 roku.

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