W sobotę do policjantów patrolujących teren stacji PKP Warszawa Zachodnia podszedł mężczyzna, który poinformował, że na jednym z peronów znajduje się pozostawiona bez opieki kilkuletnia dziewczynka.

- Z relacji świadka wynikało, że dziecko zostało na peronie, kiedy pociąg, którym podróżowało z rodziną, odjechał w kierunku Warszawy Centralnej - poinformował asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

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Policjanci udali się we wskazane miejsce, gdzie zastali dziewczynkę stojąca na peronie. Jak się okazało była to obywatelka Niemiec. Funkcjonariusze zaopiekowali się dziewczynką, a o zdarzeniu został powiadomiony dyżurny komisariatu kolejowego.

Warszawa Zachodnia. Mała dziewczynka została na peronie

W tym samym czasie rodzice pięciolatki, którzy podróżowali z jeszcze jednym dzieckiem, poinformowali o zdarzeniu policjantów z Dworca Centralnego.

- Z ich relacji wynikało, że podczas wypakowywania bagażu drzwi pociągu zamknęły się, skład ruszył, a ich córka została sama na peronie - wyjaśnił asp. Kamil Sobótka.

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Po kilkudziesięciu minutach dziewczynka została przekazana rodzicom. Pięciolatka była w dobrym stanie i nie wymagała pomocy medycznej.

Chociaż sytuacja skończyła się szczęśliwie, pokazuje ona, jak ważna jest czujność zarówno opiekunów, jak i osób postronnych. "W miejscach takich jak dworce, perony czy środki transportu wystarczy chwila nieuwagi, aby dziecko straciło kontakt z rodziną" - podkreślają policjanci.

W przypadku zauważenia samotnego, zagubionego dziecka należy natychmiast powiadomić służby lub najbliższy patrol policji" - dodają mundurowi.