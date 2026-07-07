Chodzi o jednego z uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, który - aby zaliczyć klasę - musiał dostarczyć wychowawcy wypełniony przez pracodawcę dzienniczek praktyk.

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19 czerwca wieczorem nastolatek przesłał nauczycielowi na prywatny numer telefonu zdjęcie książeczki, na którym widniała ocena dostateczna. Na dokumencie widoczne były także dane pracodawcy, pieczęć zakładu oraz podpis.

Gostyń. 17-latek sfałszował dzienniczek praktyk. Teraz grozi mu więzienie

Książeczka nie wzbudziła żadnych podejrzeń, w związku z czym uczeń zakończył rok szkolny oraz otrzymał świadectwo. Kilka dni po zakończeniu roku szkolnego wychowawca został poproszony o kontakt z pracodawcą 17-latka.

Wówczas wyszło na jaw, że dzienniczek nadal znajduje się w zakładzie pracy i nie został podpisany przez żadnego przedstawiciela firmy. "Wychowawca okazał pracodawcy przesłane przez ucznia zdjęcie z oceną dostateczną - ten jednak zaprzeczył aby wpisywał tam jakąkolwiek ocenę" - podkreślają policjanci z Gostynia.

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Teraz 17-latek musi liczyć się z konsekwencjami. Gostyńscy policjanci przedstawili mu zarzut sfałszowania dokumentu w postaci oceny rocznej z zajęć praktycznych oraz posłużenia się tym dokumentem jako prawdziwym. Młody mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.