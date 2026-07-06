Zmasowany atak Rosji na Kijów. Polska poderwała myśliwce

Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w nocy informację o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy.

Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni - podkreśliło Dowództwo w komunikacie opublikowanym w serwisie X po zakończeniu operacji.

Polska poderwała myśliwce. Pomogli Francuzi i Holendrzy Dowództwo podziękowało też za wsparcie sojusznikom z NATO, w tym z dowództwa Sił Powietrznych NATO Aircom, oraz Siłom Powietrznym Francji, których "samoloty pomagały dziś zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie", a także Holenderskim Siłom Zbrojnym "za wsparcie systemami obrony powietrznej". ZOBACZ: Odtajnienie polskich donacji dla Ukrainy. Szef MON zdecydował "Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - zapewniła armia. Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/u2L3QcjyPf — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 6, 2026 Nocny atak Rosji na Ukrainę. Są ofiary śmiertelne Dziewięć osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na Kijów - poinformował w poniedziałek rano Tymur Tkaczenko, szef miejskiej administracji wojskowej. Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy słychać było potężne eksplozje. "Wróg atakuje pociskami balistycznymi" - napisał na Telegramie Tkaczenko. W wyniku ataku, który Rosja przeprowadziła także z użyciem pocisków manewrujących oraz dronów i który - jak pisze agencja AP - trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Trwają akcje ratownicze. ZOBACZ: Czy MON ukrywa informacje przed prezydentem? Bryłka: Mam wątpliwości "To budynki mieszkalne. Miejsca, w których ludzie spali i prowadzili normalne życie" - zaznaczył Tkaczenko. Agencja dpa podała, że alarm powietrzny ogłoszono w niemal całym kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w niedzielę, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze. Zełenski ponowił apel do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, w szczególności poprzez dostarczenie większej liczby pocisków Patriot.