Zmasowany atak Rosji na Kijów. Polska poderwała myśliwce

Polska

Polska poderwała w nocy myśliwce w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Działania zostały zakończone, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na Kijów zginęło dziewięć osób, a 24 zostały ranne.

Samolot F-16 w locie na tle zniszczonych budynków mieszkalnych i pożaru.
Facebook / DSNS.GOV.UA / X / Dowództwo Operacyjne RSZ
Dowództwo Operacyjne RSZ poderwało myśliwce w związku z atakami Rosji na Ukrainę

Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w nocy informację o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy.

 

Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni - podkreśliło Dowództwo w komunikacie opublikowanym w serwisie X po zakończeniu operacji.

Polska poderwała myśliwce. Pomogli Francuzi i Holendrzy

Dowództwo podziękowało też za wsparcie sojusznikom z NATO, w tym z dowództwa Sił Powietrznych NATO Aircom, oraz Siłom Powietrznym Francji, których "samoloty pomagały dziś zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie", a także Holenderskim Siłom Zbrojnym "za wsparcie systemami obrony powietrznej".

 

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"Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - zapewniła armia.

 

 

 

Nocny atak Rosji na Ukrainę. Są ofiary śmiertelne

Dziewięć osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na Kijów - poinformował w poniedziałek rano Tymur Tkaczenko, szef miejskiej administracji wojskowej.

 

Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy słychać było potężne eksplozje. "Wróg atakuje pociskami balistycznymi" - napisał na Telegramie Tkaczenko.

 

W wyniku ataku, który Rosja przeprowadziła także z użyciem pocisków manewrujących oraz dronów i który - jak pisze agencja AP - trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Trwają akcje ratownicze.

 

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"To budynki mieszkalne. Miejsca, w których ludzie spali i prowadzili normalne życie" - zaznaczył Tkaczenko.

 

Agencja dpa podała, że alarm powietrzny ogłoszono w niemal całym kraju.

 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w niedzielę, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze.

 

Zełenski ponowił apel do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, w szczególności poprzez dostarczenie większej liczby pocisków Patriot.

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Monika Bortnowska / polsatnews.pl / PAP / Reuters
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