- Zapłaciliśmy za to mieszkanie i straciliśmy całe oszczędności życia. Nie tylko nasze, ale i naszego syna, który niestety nie dożył tego momentu: zmarł - mówi jedna z niedoszłych lokatorek bloku. - Płacę już od pięciu lat kredyt nie mając mieszkania, zostało mi jeszcze 25 lat do spłaty - dodaje inna.



Jedną w wielu pokrzywdzonych osób jest pani Patrycja - matka 10-miesięcznej Malwiny. Przez wiele lat pracowała z mężem za granicą właśnie po to, by odłożyć na mieszkanie. - Zostaliśmy z niczym, musimy planować życie dalej i tracimy powoli nadzieję na dokończenie budynku – przyznaje.

Pan Mariusz i jego żona wzięli ponad pół miliona kredytu. Również zaufali deweloperowi i do dziś mieszkania nie mają. - To, że oddanie budynku jest opóźnione, to dla nas nie tylko koszt finansowy co miesiąc, bo musimy płacić raty kredytu od czterech lat, to są też ogromne straty zdrowotne - zauważa.

Gdynia. Lokatorzy spłacają kredyty, mieszkań brak

W podobnej sytuacji znalazło się młode małżeństwo: pani Julia i pan Paweł. - Byliśmy jednymi z pierwszych klientów, bo kupowaliśmy pięć lat temu, gdy tu nawet łopaty nie było wkopanej. 660 tysięcy zł kosztowało nas to mieszkanie razem z komórką i miejscem postojowym. Jest ono w zasadzie na kredyt - opowiadają.

Budowa mieszkań ruszyła w 2020 roku. Początkowo wszystko układało się dobrze. Ludzie podpisywali umowy kupna lokali i wpłacali pieniądze. Potem zaczęły się problemy, bo przedłużało się zakończenie budowy. Okazało się, że deweloper ma kłopoty finansowe.

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- Pojawił się wątek, że cała grupa ma problemy, a jest to o tyle dziwne, że jeśli ta spółka miała spółkę docelową i pieniądze wpłynęły na rachunki powiernicze, to powinny iść one tylko na budowę, a nie na coś innego. Odbyło się spotkanie z nadzorcy z nabywcami lokali i okazało się, że dziennik budowy zaginął. Innej dokumentacji też nie ma. Na pytanie kto był kierownikiem budowy, spółka twierdziła, że nie wie – relacjonuje Marcin Stojek, pełnomocnik poszkodowanych.

"Interwencja". Zapłacili za nowe mieszkania. Deweloper w długach, budowa stanęła

Budowa stanęła, a blok był rozkradany przez złodziei i bezdomnych. Przyszli lokatorzy zostali z niczym. Nadzieja na dokończenie prac nadeszła, gdy pojawił się nowy inwestor.

- Przygotowali dla nas ofertę na dokończenie budynku, twierdzili, że nie będzie problemu, żebyśmy dopłacili za to na sam koniec. W następnych miesiącach te wszystkie obietnice nie zostały jednak spełnione - opowiada pani Monika. Budynek nie jest dokończony. Szanse na zamieszkanie w nim maleją.

- Nie ma już propozycji dokończenia budynku. Alternatywne rozwiązanie to zwrot około 80 procent środków, które zostały przez nas wpłacone pięć lat temu – tłumaczy jedna z niedoszłych lokatorek bloku. Nowa propozycja zakłada przejęcie budynku bez lokatorów.

- Dla nich to jest zwyczajny biznes, oni się nas pozbędą, a później sprzedadzą nieruchomość w cenie rynkowej. My zostaniemy bez mieszkań i z mniejszą ilością pieniędzy - kalkuluje jeden z lokatorów.

Materiał wideo z "Interwencji" dostępny tutaj.

Między nowym deweloperem a nabywcami lokali odbywało się już wiele spotkań. Niestety porozumienia wciąż nie ma. Ekipa "Interwencji" pojawiła się na kolejnym spotkaniu, jednak przedstawiciele spółki nie zdecydowali się na rozmowę.

W nadesłanym oświadczeniu spółki napisano między innymi, że "pozostaje otwarta na dialog z uczestnikami postępowania oraz przedstawicielami nabywców, mając świadomość, że możliwe scenariusze wymagają pogodzenia różnych oczekiwań, ograniczeń formalnych oraz realiów ekonomicznych projektu".

- Potrzebujemy pomocy z zewnątrz, zapłaciliśmy za te mieszkania ciężko zarobionymi pieniędzmi, spłacamy kredyty, wynajmiemy mieszkania, to są ogromne koszty – apeluje lokatorka.