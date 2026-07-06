"Wyłudzanie wyższej refundacji". Nieprawidłowości w szpitalu w Mogilnie

Rzecznik prasowy NFZ, Jakub Gołąb, wytłumaczył, że szpital w Mogilnie rozliczał droższe procedury z hospitalizacją, choć pacjenci mogli być leczeni ambulatoryjnie. W ten sposób dochodziło do wyłudzenia wyższej refundacji.

Fundusz wpadł na ten trop po analizach, które przeprowadził m.in. dla tego typu świadczeń w skali kraju. Kontrola zakończyła się wynikiem negatywnym dla szpitala i karą w wysokości ponad 2,6 mln zł. Obecnie trwa procedura odwoławcza, ponieważ szpital złożył zastrzeżenia do wyników kontroli.

- Prowadziliśmy i prowadzimy w zakresie procedur uśmierzania bólu (termoablacje w ramach zabiegów artroskopowych i przezskórnych w zakresie kręgosłupa) postępowania kontrolne nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim. Kontrole te zakończyły się wynikiem negatywnym i nałożeniem sankcji finansowych na placówki medyczne - wyjaśnił Gołąb.

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Jak zaznaczył, w wyniku m.in. postępowań kontrolnych NFZ, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wprowadziła korekty w wycenie tych świadczeń. Nowe, niższe stawki obowiązują od stycznia 2026 roku.

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Gołąb sprecyzował, że Departament Kontroli NFZ przeprowadza kontrole nie tylko w obszarze udzielanych świadczeń zdrowotnych (kontrole mogą dotyczyć w tym zakresie wielu aspektów m.in. dostępności do świadczeń, rozliczeń, spełnienia warunków realizacji świadczeń), ale również w zakresie ordynacji leków, jak i umów z aptekami.

W 2025 roku Departament Kontroli NFZ przeprowadził 2235 działań kontrolnych, w tym 798 kontroli oraz 1437 czynności sprawdzających. W 2026 r. działań takich NFZ zakończył już 871, w tym 482 kontroli oraz 389 czynności sprawdzających. Około 450 postępowań jest obecnie w toku. Skutki finansowe podjętych działań kontrolnych to ponad 158 mln zł w 2025 roku oraz ponad 104 mln zł w 2026 roku.

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- Dużą wagę przykładamy do analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości oraz doboru próby kontrolnej, stąd wysoki odsetek stwierdzanych nieprawidłowości. W 2025 roku 84 proc. kontroli zakończyło się oceną negatywną. Jednocześnie w 97 proc. prowadzonych postępowań stwierdzono nieprawidłowości. W 2026 r. oceną negatywną zakończono 92 proc. prowadzonych postępowań, a w 99 proc. stwierdzono nieprawidłowości - powiedział rzecznik.

W latach 2025-2026 NFZ w wyniku kontroli złożył łącznie 38 zawiadomień do organów ścigania.

Kilkadziesiąt tysięcy za godzinę. Horrendalne stawki neurochirurgów z Mogilna

Wirtualna Polska podała w poniedziałek, że spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tys. zł za godzinę i ponad 300 tys. zł dniówki. Według ustaleń portalu lekarze wykonywali zaledwie kilkuminutowe zabiegi.

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"Lekarze brali za każdy zabieg 65 proc. tego, co płacił NFZ. W soboty wykonywali po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od trzech do 10 minut. Zdaniem NFZ w dokumentacji sprawozdawali czterokrotnie droższą procedurę: taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie" - podał portal.