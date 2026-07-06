Zaledwie kilka miesięcy po spektakularnej kradzieży klejnotów w paryskim Luwrze, przestępcy ukradli biżuterię z muzeum producenta luksusowego szkła Lalique w Wingen-sur-Moder (Alzacja, wschodnia Francja).

Jak poinformował portal France Info, zamaskowani złodzieje wyłamali drzwi do muzeum ok. godz. 5.30 w niedzielę. Następnie udali się do sali z biżuterią i rozbili sześć gablot. Szacuje się, że skradziono ok. 20 eksponatów. - Trwa szacowanie szkód, mogą one wynieść kilka milionów euro, prawdopodobnie będzie to blisko czterech milionów - przekazało mediom źródło zbliżone do sprawy.

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Inne źródło poinformowało z kolei, że skradziona biżuteria była wykonana z kryształu, bez kamieni szlachetnych, i nie można jej przetopić.

Włamanie do muzeum. Zniknęła biżuteria warta miliony euro

W krótkim komunikacie na Instagramie muzeum przekazało, że sprawcy działali bardzo szybko. Pracownicy zidentyfikowali skradzione elementy, a policja analizuje obecnie nagrania z monitoringu - czytamy.

- Alarm zadziałał, ale firmę ochroniarską uprzedziła sprzątaczka, która jako pierwsza przybyła na miejsce i wezwała policję - przekazało pierwsze ze źródeł.

Swojego oburzenia nie krył burmistrz Wingen-sur-Moder Christian Dorschner. - Wszystkie alarmy zadziałały tak, jak powinny. Jednak ze strony firmy ochroniarskiej doszło najwyraźniej do poważnego zaniedbania. Nie zareagowali od razu, nie powiadomili żandarmów - powiedział lokalnej gazecie "Les Dernieres nouvelles d'Alsace" (DNA).

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Muzeum poświęcone jest jubilerskiemu i szklarskiemu twórcy w stylu secesyjnym i art déco Rene Lalique'owi, który jest jest jednym z najbardziej cenionych tego typu artystów z przełomu XIX i XX wieku. Zostało otwarte w 2011 roku w pobliżu fabryki firmy. Znajduje się w nim ponad 650 wyjątkowych dzieł. Muzeum funkcjonowało w warunkach podwyższonej czujności po tym, gdy w październiku zeszłego roku z Luwru zrabowano klejnoty koronne o szacowanej wartości 88 mln euro. W tej głośnej sprawie zatrzymano dotąd pięć osób, ale nie udało się odzyskać skradzionych przedmiotów. Przedstawiciele muzeum poinformowali, że z powodu włamania placówka będzie zamknięta przez kilka dni.