Podczas zjazdu AfD w Erfurcie, szefowa partii została zapytana przez dziennikarzy stacji RTL oraz ntv o treść programu wyborczego saksońsko-anhalckiego oddziału formacji.

W oficjalnym dokumencie tamtejszych struktur partii znalazł się bowiem następujący zapis: "Udowodniono, że nienaruszona rodzina składająca się z matki, ojca i dzieci stanowi najlepszy fundament dla zdrowego rozwoju dziecka".

Życie prywatne Alice Weidel od lat budzi emocje w Niemczech, ponieważ - jak zauważają krytycy - stoi w sprzeczności z konserwatywną linią jej partii. Weidel żyje w zarejestrowanym związku partnerskim z kobietą, z którą wychowuje dwójkę dzieci.

Alice Weidel odcina się od programu własnej partii. "Żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości"

- Mogą sobie pisać, co chcą. Ja żyję inaczej - skomentowała krótko zapisy programowe Weidel. - Gdyby zapytać mnie o zdanie: moje dzieci mają najlepsze wychowanie i najlepsze możliwości. Żyjemy obecnie w zupełnie innej rzeczywistości. Dlatego związki osób tej samej płci muszą być traktowane na równi - dodała na marginesie partyjnego zjazdu.

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Mimo wyraźnego odcięcia się od zapisów landowego programu, Weidel próbowała jednocześnie bronić fundamentalnego stanowiska swojej partii wobec tradycyjnego modelu rodziny. W jej ocenie osobiste wybory życiowe nie wykluczają poparcia dla ogólnego programu politycznego.

- Kiedy jako polityk mówię o ideale społecznym - a jest nim obecnie tradycyjna rodzina - mogę i mam prawo go popierać. Nie ma w tym żadnej sprzeczności - podsumowała liderka Alternatywy dla Niemiec.

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mbd / mjo / polsatnews.pl / Deutsche Presse-Agentur