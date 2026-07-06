Kadyrow "zmuszony" do udziału w wyborach. "Mamy całkowite zaufanie"

Świat

Ramzan Kadyrow został w poniedziałek nominowany przez Jedną Rosję na kandydata na szefa Republiki Czeczeńskiej. "Jestem zmuszony do udziału w wyborach" - przekonywał jeden z najbliższych sojuszników Władimira Putina. Wybory parlamentarne w Federacji Rosyjskiej zaplanowane są na 20 września.

Dwóch mężczyzn siedzi naprzeciwko siebie przy drewnianym stole. Po lewej stronie siedzi Władimir Putin w garniturze i krawacie, patrząc w prawo. Po prawej stronie siedzi Ramzan Kadyrow z brodą, ubrany na czarno, patrząc w lewo. Za nimi wiszą flagi Rosji i Czeczenii oraz godło Rosji. Na stole leżą dokumenty.
Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Ramzan Kadyrow kandydatem na szefa Republiki Czeczeńskiej

Ramzan Kadyrow został nominowany, z ramienia partii Jedna Rosja, na jako kandydat na nadchodzące wybory na stanowisko szefa Republiki Czeczeńskiej - ogłosił przewodniczący czeczeńskiego rządu Magomed Daudov, cytowany przez rosyjskie media propagandowe.

 

"Jesteśmy nieskończenie pewni twojej kandydatury" - zapewnił polityk i dodał, że decyzja ta została podjęta ze względu na "uznanie ogromnych zasług i szeroko zakrojonej pracy Kadyrowa".

Kadyrow kandydatem na szefa Czeczenii. "Jestem zmuszony do udziału w wyborach"

Kadyrow skomentował w poniedziałek swoją nominację. Przekonywał, że nie cieszy się z niej i wybrałby innego kandydata na swoje miejsce. - Dziś jestem zmuszony, można powiedzieć, do udziału w wyborach. Jeśli ludzie mnie poprą jestem gotów im służyć - mówił mediom propagandowym.

 

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Kadyrow jest jednym z najbliższych sojuszników Władimira Putina, a także najdłużej piastującym stanowisko przywódcą regionu w Rosji. Władzę w Czeczenii objął w 2007 r. Ostatnie wybory w 2021 roku, według oficjalnych danych wygrał z wynikiem 99,7 proc.

 

Według mediów ukraińskich podległe mu siły specjalnego przeznaczenia, specnazu, uczestniczyły w inwazji Rosji na Ukrainę, pełniąc tam często rolę oddziałów zaporowych, których zadaniem było powstrzymywanie rosyjskich żołnierzy przed dezercjami z pola walki.

 

Następne wybory na szefa Republiki Czeczeńskiej odbędą się 20 września 2026 roku.

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Jan Nalepa / mjo / polsatnews.pl
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