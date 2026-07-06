Centrum "Myrotworeć", które publikuje listę osób uznawanych przez jej twórców za tzw. wrogów Ukrainy, dodało do tego spisu nazwisko szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.

Działalność pozarządowej organizacji budzi kontrowersje w samej Ukrainie, a publikowanie danych osobowych spotykało się z krytyką organizacji praw człowieka.

Zbigniew Bogucki na liście "wrogów Ukrainy". Chodzi o określenie "Małopolska Wschodnia"

Jako powody umieszczenia Zbigniewa Boguckiego na liście wskazano: "zagrożenie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy", "udział w aktach agresji humanitarnej przeciwko Ukrainie" i "manipulowanie informacjami o znaczeniu społecznym w celu podżegania do nienawiści Polaków wobec Ukraińców oraz do waśni między narodowościami i wyznaniami".

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Jak twierdzą twórcy spisu, chodzi o słowa Boguckiego ze środy 1 lipca. Polityk komentował wówczas propozycję Wołodymyra Zełenskiego o utworzeniu Panteonu Bohaterów. Inicjatywa miałaby uhonorować osoby, które w różnych epokach walczyły o wolną Ukrainę.

W wypowiedzi Boguckiego padło wówczas określenie "Małopolska Wschodnia".

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Szef Kancelarii Prezydenta pytany o projekt stwierdził, że to "ustawodawstwo państwa ukraińskiego, mają suwerenność i swobodę decyzji".

- Pytanie, czy te decyzje są dobre. W mojej ocenie, a przede wszystkim w ocenie prezydenta Karola Nawrockiego, ale myślę że i olbrzymiej większości Polaków sławienie Stepana Bandery, zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest kierunek do świata Zachodu, do świata cywilizacji, wspólnych wartości europejskich czy transatlantyckich - wymieniał Bogucki.

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Małopolska Wschodnia to nazwa stosowana w czasie II Rzeczypospolitej w odniesieniu do części ówczesnego terytorium Polski, obejmującego tereny trzech południowo-wschodnich województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Miała ona zastąpić nazwę Galicja Wschodnia i już w tamtym okresie budziło to wątpliwości, gdyż obszary te historycznie nigdy nie wchodziły w skład Małopolski.

Region zamieszkiwała w większości ludność ukraińska. Obecnie w większości są to tereny Ukrainy, jedynie niewielka część wchodzi w skład województwa podkarpackiego.

W bazie "Myrotworeć" znaleźli się wcześniej m.in. liderzy Konfederacji Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak oraz szef Konfederacji Korony Polskiej - Grzegorz Braun.

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W ostatnim czasie zaognił się spór między Polską a Ukrainą o kwestie historyczne, w tym o upamiętnienie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i związanych z nią postaci.

Z końcem maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię "bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych w swym kraju. Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, resort dyplomacji.

19 czerwca prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, który prezydent Ukrainy odesłał dzień później do Warszawy.

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mjo / polsatnews.pl