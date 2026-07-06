Rosyjski Wariag płynie na ćwiczenia. "Nie mogą się doczekać"

Ceremonia otwarcia rosyjsko-chińskich ćwiczeń wojskowych "Współpraca morska 2026" odbyła się w bazie marynarki wojennej w mieście Qingdao w południowej części półwyspu Szantung - podaje propagandowa agencja RIA Novosti.

Według jej przekazu, manewry Chin i Rosji na wodach Morza Żółtego rozpoczęły się w poniedziałek i potrwają tydzień - do 13 lipca.

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Ze strony rosyjskiej w manewrach biorą udział krążownik rakietowy Wariag (znany dawniej jako Czerwona Ukraina), korweta Riezkij, okręt podwodny Ufa i statek ratowniczy Igor Biełousow. Z kolei Chiny wysyłają: niszczyciele Anshan i Kaifeng, fregatę Wuhu, okręt podwodny klasy Yuan, statek zaopatrzeniowy Kekesilihu oraz statek ratowniczy Yangchenghu.

Rosja i Chiny rozpoczynają wspólne manewry. "Załogi nie mogą się doczekać"

Z komunikatu wynika, że marynarze Floty Pacyfiku Federacji Rosyjskiej oraz Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, przy wsparciu lotnictwa, "będą doskonalić wspólne działania ratownicze, ćwiczyć zwalczanie okrętów podwodnych i obronę powietrzną oraz prowadzić wspólny ostrzał artyleryjski".

Dowódca ze strony rosyjskiej, kontradmirał Siergiej Sinko ujawnił, że armie wykorzystają też systemy bezzałogowe i przećwiczą zwalczanie dronów.

- W tym roku zaplanowano szeroki zakres zadań, w tym wspólne manewry, ćwiczenia w zakresie zwalczania okrętów podwodnych, poszukiwawczo-ratowniczych oraz ćwiczenia z zakresu łączności - cytuje wojskowego RIA Novosti.

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Sinko wskazał, że "cechą charakterystyczną obecnych ćwiczeń jest znaczne wykorzystanie systemów bezzałogowych, bezzałogowych łodzi, a także zwalczanie systemów bezzałogowych". - Kwestia ta jest bardzo aktualna i poświęcono jej sporo uwagi podczas ćwiczeń - podkreślił Sinko.

Według rosyjskiego kontradmirała na cztery dni zaplanowano "wypłynięcie w morze, realizację zadań, przećwiczenie poszczególnych scenariuszy". - Wszystkie okręty i załogi są przygotowane i nie mogą się doczekać wykonania swoich zadań - ocenił Sinko.

"Nie są skierowane przeciwko innym". Rosyjski dowódca o manewrach

Rosyjski dowódca przekazał, że żołnierze przećwiczą też "ratowanie załogi okrętu podwodnego". - Tak, okręt podwodny bierze w tym udział. Nie jest to pierwszy raz, mamy już doświadczenie we wspólnych operacjach, w tym w prowadzeniu akcji ratunkowych, a w tym roku zaplanowano właśnie takie działania - powiedział Sinko.



Podkreślił, że załoga "jest przygotowana, dobrze wyszkolona i wielokrotnie brała już udział w takich ćwiczeniach".

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Sinko doprecyzował, że marynarze obu krajów będą ćwiczyć wspólne działania mające na celu "ratowanie załogi łodzi podwodnej znajdującej się w niebezpieczeństwie". - Celem tego przedsięwzięcia jest nie tylko odparcie ataku na przykład bezzałogowych łodzi czy bezzałogowych statków powietrznych, ale także ratowanie załogi - zaznaczył.

Sinko dodał, że ćwiczenia obejmą również ostrzał artyleryjski specjalnie wyznaczonych pozycji.



- Manewry Rosji i Chin nie są skierowane przeciwko innym. Ćwiczymy wspólne działania, pracujemy nad wzajemnym zrozumieniem z chińskimi marynarzami, a z roku na rok coraz wyraźniej widać, że poziom naszej współpracy się podnosi. Rozumiemy to, wiemy o tym, na etapie planowania omawiamy wszystkie kwestie i szybciej dochodzimy do porozumienia - zaznaczył.