"Putin odczuwa presję". Trump o zakończeniu wojny w Ukrainie

Prezydent USA Donald Trump przekazał w poniedziałek, że będzie rozmawiać na szczycie NATO w Ankarze o sprawie zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą. - Myślę, że nam się uda. Myślę, że uda się zakończyć tę straszną sytuację - dodał.

"Putin chce zakończyć wojnę"

Amerykański przywódca zdaje się być przekonany, że obie strony chcą, aby walki ustały. - Cóż, myślę, że on (Władimir Putin - red.) odczuwa presję. Chce zakończyć tę wojnę, Ukraina również chce ją zakończyć. Prowadzimy rozmowy i zobaczymy, czy uda nam się doprowadzić do jej zakończenia. To straszna sytuacja - powiedział Trump.

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- Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Prezydent Putin chce zakończenia wojny po naszej bardzo stanowczej rozmowie telefonicznej i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski również chce teraz zakończenia konfliktu - tłumaczył.

Turcja. Szczyt NATO w Ankarze

Spotkanie w Ankarze w 2026 roku to drugi szczyt NATO organizowany przez Turcję. W 2004 roku w Stambule odbył się przełomowy szczyt, w którym uczestniczyli przywódcy 26 państw członkowskich Sojuszu.

Miał on miejsce zaledwie kilka miesięcy po największej dotychczas rundzie rozszerzenia NATO, czyli przyjęciu siedmiu nowych członków.

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Na rozpoczynającym się we wtorek szczycie w Ankarze Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Jego głównym celem ma być potwierdzenie jedności Sojuszu, większa odpowiedzialność Europy w zakresie obronności i pomoc dla Ukrainy.