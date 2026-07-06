- Przewodniczący Komitetu Nadzoru i Koordynacji Prac Rządowych oficjalnie złożył rezygnację - powiedział agencji AFP Ismail al-Tawabta, dyrektor biura prasowego rządu Hamasu. Dodał, że organizacja "postanowiła rozwiązać komitet, aby ułatwić administracyjną i rządową transformację (władz - red.) w Narodowy Komitet ds. Administrowania Strefy Gazy (NCAG)".

NCAG został powołany przez Radę Pokoju, stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa, podczas negocjacji, które doprowadziły do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem w październiku 2025 roku.

Strefa Gazy. Hamas rozwiązał rząd. Głównym punktem spornym rozbrojenie

Od czasu rozpoczęcia negocjacji pokojowych jednym z głównych punktów spornych pozostaje rozbrojenie Hamasu, który odrzuca ten warunek. Nie wiadomo, czy nowa administracja w ogóle będzie mogła rozpocząć działalność. Nie wiadomo też, jaki wpływ Hamas będzie wywierał na nią za kulisami i kto przejmie odpowiedzialność za struktury bezpieczeństwa w Strefie Gazy - podkreśliła agencja dpa.

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- Hamas robi kolejny krok, rezygnując z roli w administrowaniu Strefą Gazy, aby pozbawić okupantów jakiegokolwiek pretekstu do kontynuowania agresji i wojny na wyniszczenie - powiedział AFP rzecznik Hamasu Hazem Kassem.

Bliski Wschód. Hamas przeciąga negocjacje ws. rozbrojenia. "Izrael robi to samo"

Izraelska stacja Kan News poinformowała w sobotę, że Hamas postanowił przeciągać negocjacje w sprawie rozbrojenia i wdrożenia planu Trumpa dla powojennej Strefy Gazy, oceniając, że premier Izraela Binjamin Netanjahu robi to samo ze względu na zbliżające się wybory parlamentarne w swoim kraju.

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Zdaniem saudyjskiego dziennika "Asharq Al-Awsat" Hamas jest przekonany, że Netanjahu uważa ustępstwa w sprawie Strefy Gazy za polityczne samobójstwo i dlatego przeciąga negocjacje. Organizacja postanowiła zatem pójść w jego ślady i poczekać na to, co przyniesie kolejny rząd. Wybory w Izraelu muszą się odbyć do końca października.

Plan pokojowy Donalda Trumpa

Zgodnie z planem Trumpa Izrael ma całkowicie wycofać swoje siły ze Strefy dopiero po ostatecznym potwierdzeniu, że grupy terrorystyczne na tym terytorium zostały rozbrojone.

Wojna z Izraelem przetrzebiła szeregi Hamasu, jednak palestyńskie ugrupowanie utrzymuje kontrolę nad Strefą, dokonując egzekucji na swoich przeciwnikach i osobach, które uważa za zagrożenie dla swoich rządów - zauważył izraelski "Jerusalem Post".

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Hamas przejął władzę w Strefie Gazy w 2007 roku po starciach z partią Fatah prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa. Od tej pory w Strefie decyzje strategiczne podejmowało kierownictwo Hamasu, podczas gdy Komitet Nadzoru i Koordynacji Prac Rządowych zajmował się administracją cywilną, w tym ministerstwami, służbą cywilną i koordynacją bezpieczeństwa wewnętrznego. W rzeczywistości funkcjonował on jak rząd, choć nieuznawany na arenie międzynarodowej - zauważyła agencja dpa.

Izrael rozpoczął wojnę w Strefie Gazy po inwazji Hamasu na południowy Izrael z 7 października 2023 r., w której zginęło około 1,2 tys. osób, a 251 zostało wziętych jako zakładnicy.

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W wojnie zginęło ponad 73 tys. mieszkańców Strefy Gazy, a 173 tys. zostało rannych - wynika z komunikatu ministerstwa zdrowia tego terytorium.

Po rozpoczęciu wojny ponad 90 proc. z około 2 mln mieszkańców palestyńskiego terytorium stała się wewnętrznymi uchodźcami, wielu z nich musiało wielokrotnie uciekać przed walkami. Blisko dziewięć miesięcy po wprowadzeniu zawieszenia broni większość z nich nadal mieszka w prowizorycznych miasteczkach namiotowych. Nie rozpoczęto odbudowy na szeroką skalę.