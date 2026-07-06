Szukając sposób na dostanie się do wewnętrznej sieci, hakerzy wykorzystali poprzednio wykradzione dane, które umożliwiły im na włamanie się do strzeżonej infrastruktury informatycznej.

Lista dostępów, na którą powołuje się The Telegraph, zawiera maile, dane osób oraz hasła, które umożliwiają "infiltrację" kluczowych systemów w Wielkiej Brytanii. Hakerzy, którzy udostępnili dane, wycenili dostęp do listy na 60 tys. dolarów.

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Wśród kont, które wyciekły, znajdują się m.in.: dane dostępu dla informatyków brytyjskich ambasad w Tajlandii i na Mauritiusie oraz urzędników z Derbyshire oraz Waltham Forest we wschodnim Londynie.

Atak hakerski w Wielkiej Brytanii. Dostępy udostępniono w "darknecie"

Ponadto w bazie danych są także poufne dane dotyczące kluczowych z perspektywy działania państwa instytucji, m.in. National Health Service - systemów służby zdrowia w Wielkiej Brytanii.

Dr Saif Abed, doktor i były współpracownik NHS wskazał, że skutki tego wycieku mogą być katastroficzne. - Dokładnie tego typu atak może rozpocząć udostępnianie złośliwego oprogramowania, które będzie katastrofalne w skutkach. Może to zagrozić wszystkim pacjentom na terenie całego kraju - mówi były medyk cytowany przez The Telegraph.

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Nie ma bezpośrednich dowodów, na zaangażowanie w atak Rosji, jednak analiza kodu wykazała, że narzędzia hakerskie napisane zostały w języku rosyjskim. Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa wezwało do natychmiastowego odizolowania wszystkich zainfekowanych urządzeń.

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bp / mjo / polsatnews.pl