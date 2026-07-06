W Teheranie w poniedziałek rano ruszyła procesja pogrzebowa z ciałem najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego w nalotach USA i Izraela - podały irańskie media.

Od soboty trumna z ciałem ajatollaha oraz szczątkami jego córki, zięcia i wnuczki, a także żony nowego przywódcy Modżtaby Chameneiego, którzy zginęli w tym samym ataku, była wystawiona w Wielkiej Mosalli - kluczowym obiekcie religijno-politycznym stolicy Iranu.

Trzech synów Chameneiego modliło się tam przy jego trumnie w niedzielę. Wśród nich nie było jednak Modżtaby, który objął po nim urząd najwyższego przywódcy.

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Procesja pogrzebowa miła trwać - według organizatorów - od 10 do 12 godzin. Wielotysięczny tłum przeszedł około 10-kilometrowy dystans, mijając m.in. przez symboliczną ulicę Enghelab (Rewolucji - red.) oraz plac Azadi (Wolności -red.), zmierzając w kierunku lotniska Mehrabad.

"Media państwowe donosiły, że miliony żałobników wypełniły główne bulwary łączące place, tłocząc się wokół czarnej ciężarówki, która przewoziła trumnę zmarłego najwyższego przywódcy i czterech członków rodziny" - podał serwis internetowy BBC.

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Zwieńczeniem trwających uroczystości pogrzebowych będzie zaplanowany na czwartek pochówek ajatollaha w sanktuarium imama Rezy w jego rodzinnym mieście, Meszhedzie. Przedtem procesje mają przejść również przez irańskie miasto Kom oraz terytorium sąsiedniego Iraku.

Irańczycy chcą zemsty. "Musimy powstać"

Uroczystości odbywają się w napiętej atmosferze. Wśród żałobników gromadzących się od rana na ulicach Teheranu pojawiały się wezwania do pomszczenia śmierci przywódcy, w tym groźby pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Binjamina Netanjahu.

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Ludzie machali irańskimi oraz czerwonymi flagami. Te drugie symbolizują zemstę. Pojawiały się także transparenty z napisem "Musimy powstać". - Dzisiaj, gdy jesteśmy tu na pogrzebie naszego przywódcy, to bardzo trudny dzień. Nie przyszliśmy się z nim pożegnać, przyszliśmy po zemstę. I my się zemścimy - mówiła cytowana przez agencję AP uczestniczka zgromadzenia, Fatima Hasan.

Ajatollah Ali Chamenei zginął 28 lutego

Ajatollah Ali Chamenei zginął 28 lutego, w pierwszym dniu izraelsko-amerykańskich nalotów na Iran. Miał 86 lat i był najdłużej urzędującym najwyższym przywódcą Islamskiej Republiki Iranu od czasu jej powstania w 1979 r.

Uroczystości pogrzebowe opóźniono z powodu trwającej wojny, a irańsko-amerykańskie rozmowy pokojowe są wstrzymane do zakończenia pogrzebu.

Nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei, syn Alego Chameneiego, nie pojawił się dotychczas na uroczystościach pogrzebowych.