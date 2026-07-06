Marcin Giełzak w programie "Najważniejsze pytania"
Polska
W poniedziałkowym wydaniu programu "Najważniejsze pytania" Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak porozmawiają z Marcinem Giełzakiem, publicystą, autorem podcastu "Dwie lewe ręce". Transmisja od godz. 18:00 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Program "Najważniejsze pytania" prowadzą: Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak
Poprzednie odcinki programu "Najważniejsze pytania" są dostępne TUTAJ.
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.Czytaj więcej