Marcin Giełzak w programie "Najważniejsze pytania"

Polska

W poniedziałkowym wydaniu programu "Najważniejsze pytania" Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak porozmawiają z Marcinem Giełzakiem, publicystą, autorem podcastu "Dwie lewe ręce". Transmisja od godz. 18:00 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Polsat News
Program "Najważniejsze pytania" prowadzą: Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak

Poprzednie odcinki programu "Najważniejsze pytania" są dostępne TUTAJ.

 

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

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bp / polsatnews.pl
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