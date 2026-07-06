56 proc. uczestników badania uważa, że kryzys w relacjach Polski i Ukrainy wywołał Wołodymyr Zełenski. Prezydenta Karola Nawrockiego wskazało 19,7 proc. respondentów.

Z kolei 20 proc. badanych stoi na stanowisku, że odpowiedzialność spoczywa w równym stopniu po obu stronach, natomiast 4,3 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie wskazać winnego.

Wyniki sondażu pokazują wyraźne rozbieżności w ocenie sytuacji w zależności od preferencji wyborczych respondentów.

Kryzys w relacjach Polski i Ukrainy. Polacy wskazali winnych

W grupie wyborców koalicji rządzącej, obejmującej Koalicję Obywatelską, Lewicę oraz Trzecią Drogę, 44 proc. badanych wskazuje na prezydenta Polski jako głównego odpowiedzialnego za kryzys, podczas gdy współodpowiedzialność obu stron deklaruje w tym segmencie 38 proc. ankietowanych. Na winę Wołodymyra Zełenskiego wskazuje 18 proc.

Odmienne proporcje odnotowano wśród zwolenników ugrupowań opozycyjnych. W tej grupie 88 proc. badanych wskazuje na prezydenta Ukrainy, podczas gdy 3 proc. obarcza odpowiedzialnością Karola Nawrockiego. W elektoracie Konfederacji i Korony Polskiej Wołodymyra Zełenskiego wskazuje 92 proc. ankietowanych, przy czym w tym segmencie nikt nie wskazał na winę prezydenta Polski.

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W przypadku osób niezdecydowanych politycznie oraz niedeklarujących udziału w wyborach, 56 proc. respondentów wskazuje na Wołodymyra Zełenskiego. Odpowiedzialność obu stron dostrzega 21 proc. z nich, na Karola Nawrockiego wskazuje 14 proc., natomiast pozostałe 9 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Obecne napięcia wynikają z decyzji podjętych przez przywódców obu państw na przełomie maja i czerwca. Najpierw prezydent Ukrainy nadał Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" imię "Bohaterów UPA", co spotkało się ze stanowczym sprzeciwem strony polskiej. W konsekwencji 19 czerwca prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego, a dzień później ukraiński przywódca odesłał odznaczenie do Warszawy przesyłką kurierską.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS w dniach 26-28 czerwca 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Zastosowano metodę mix-mode, łącząc wywiady online oraz telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAWI / CATI).

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mbd / mjo / polsatnews.pl