"Krytycznie trudna" sytuacja w kluczowym mieście. Nasilenie ataków

- Zawsze mówiliśmy, że sytuacja jest złożona, że jest niełatwa. Teraz jest krytycznie trudna. Przeciwników jest wielu. Wróg naciska na całą linię kontaktu w naszej strefie odpowiedzialności, a także na sąsiednich odcinkach frontu takich jak Konstantynówka. Tam sytuacja jest bardzo skomplikowana - mówił Iwan Petryczek.

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Jak informuje wojskowy, Rosjanie nadal posuwają się naprzód, szczególnie w małych grupach piechoty. Podkreślił, że coraz częściej prowadzą też ataki.

Ukraina. "Krytyczna trudna" sytuacja w Konstantynówce. Coraz więcej ostrzałów

- Ostatnio zauważyliśmy, że liczba uderzeń bombami kierowanymi bardzo wzrosła. Trafiają w zasadzie w każdy obiekt. Wcześniej atakowali głównie miasta, teraz natomiast strzelają nawet w pola - przekazał.

Agencja UNIAN przypomina, że według rzecznika prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa, Sztabu Generalnego Rosji Walerij Gierasimow informował Władimira Putina o całkowitym zdobyciu Konstantynówki.

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Putin miał odpowiedzieć, że "im częściej Ukraina będzie atakować rosyjską infrastrukturę, tym większa będzie sfera bezpieczeństwa, którą Rosja będzie musiała stworzyć".

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podkreślił, że informacje o zdobyciu Konstatnynówki są nieprawdziwe, a jednostki wojskowe kontynuują operacje obronną w samym mieście, jak i na drogach dojazdowych.

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bp / mjo / polsatnews.pl