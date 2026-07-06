Drobne przesyłki o niskiej wartości przez lata korzystały ze zwolnienia celnego. Miało ono ograniczać formalności w urzędach celnych, ale z czasem stało się niejako furtką dla masowego importu tanich produktów z Chin. Dlatego od 1 lipca UE zniosła to zwolnienie, a jesienią planuje wprowadzić kolejną opłatę.

Nowa opłata już w listopadzie

Cło wynosi trzy euro (ok. 13 zł) za każdą kategorię towaru w przesyłce spoza UE. Nie jest naliczane od całej paczki ani od pojedynczej sztuki, lecz od każdej pozycji taryfowej. Pudełko z kilkoma koszulkami liczy się więc jako jedna kategoria, ale koszulka i etui na telefon to już dwie osobne opłaty. Na tym zmiany się nie kończą.

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Kolejna opłata ma wejść w życie najpóźniej 1 listopada 2026 roku. UE określa ją jako "handling fee", czyli opłatę manipulacyjną, która ma rekompensować koszty ponoszone przez służby celne przy obsłudze ogromnej liczby drobnych przesyłek spoza UE. Jak podał Reuters, o możliwej wysokości nowej opłaty wspomniał francuski minister ds. małych przedsiębiorstw Serge Papin.

- W listopadzie w całej Europie obowiązywać będzie tzw. opłata administracyjna w wysokości 2 euro [...] - poinformował pod koniec czerwca 2026 r.

W związku ze zmianami na grupach zakupowych w mediach społecznościowych widać wyraźne poruszenie. Jeden z klientów opisał, że koszyk, który tydzień wcześniej kosztował ok. 180 zł, nagle wyceniono na 359 zł.

20 zł zamiast 5 zł

Podobne komentarze, z konkretnymi wyliczeniami, pojawiają się w innej grupie gromadzącej klientów jednej z azjatyckich platform zakupowych. Użytkownicy podają, że produkty z ich koszyków podrożały kilkukrotnie, na przykład z 5 do 20 zł, a spinka do włosów z 5 do 16 zł.

Podwyżka cen produktów, będąca skutkiem nowych regulacji celnych, może trwale zmienić nawyki zakupowe Polaków. Do tej pory platformy azjatyckie kojarzyły się z przedmiotami dostępnymi za przysłowiowe kilka złotych. To z kolei sprzyjało podejmowaniu impulsywnych decyzji zakupowych.

red. / polsatnews.pl