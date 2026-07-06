Policyjny pościg ulicami Olsztyna. Kierowca uciekł pieszo

Polska

Policyjny pościg za kierowcą w Olsztynie. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej. - Uciekał ulicami miasta i porzucił swój samochód w okolicy Parku Kusocińskiego, a potem zaczął uciekać pieszo - opisywała w rozmowie z polsatnews.pl kom. Anna Balińska z olsztyńskiej komendy.

Naprzemiennie migające niebieskie światła na dachu radiowozu policyjnego z napisem POLICJA.
Polsat News
Policja poszukuje kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli

Jak przekazała policjantka, kierowca zignorował polecenie zatrzymania się do kontroli drogowej i zaczął uciekać ulicami miasta. Dopytywana o powód przeprowadzenia kontroli, podkreśliła, że "prawdopodobnie było to przekroczenie prędkości".

 

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Kierowca po krótkim pościgu porzucił swój samochód w okolicy Parku Kusocińskiego. - Potem zaczął uciekać pieszo - opisywała w rozmowie z polsatnews.pl kom. Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Pościg ulicami Olsztyna

Policjantka dodała, że kierowca jest nadal poszukiwany, natomiast "nie nazwałaby tego obławą". - Było to zwykłe niezatrzymanie się do kontroli drogowej - podkreśliła.

 

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Kom. Balińska powiedziała również, że w sieci pojawiają się relacje osób, które twierdzą, że mogły zostać poszkodowane. Jak zaznaczyła, póki co do służb nie dotarły żadne oficjalne zgłoszenia w tej sprawie. 

 

- Mamy zgłoszone dwie "obcierki", dwie niegroźne kolizje na ulicy Kopernika i Synów Pułku - nadmieniła policjantka, dodając, że w zdarzeniach tych nikt nie został ranny.

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Alicja Krause / polsatnews.pl
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