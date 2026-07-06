GIS wycofuje popularny ser. Przyczyną groźba bakteria

Polska

Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące dwóch partii tartego sera. Powodem jest wykrycie w jednej z nich groźnej bakterii. "Druga partia została objęta wycofaniem na podstawie decyzji producenta ze względu na jej produkcję w zbliżonych warunkach technologicznych i czasowych" - czytamy w komunikacie.

Stos tarttego sera na desce do krojenia.
Flickr
GIS ostrzega przed groźną bakterią w serze

Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy Sera Twardego Tartego w 40-gramowych opakowaniach, o kodzie kreskowym 5905784309415. Został on wyprodukowany przez TMT Sp. z o.o. w Łomży dla sieci Carrefour Polska.

 

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Wycofane zostały dwie partie produktu - 04835/26 oraz 04834/26. Termin przydatności do spożycia upływa kolejno 11 i 11 lipca bieżącego roku.

Groźna bakteria w tartym serze. GIS wycofał dwie partie produktu

Jak podaje GIS, w jednej z partii na podstawie badań właścicielskich wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes. "Druga partia została objęta wycofaniem na podstawie decyzji producenta ze względu na jej produkcję w zbliżonych warunkach technologicznych i czasowych" - czytamy w komunikacie.

 

Sieć sklepów Carrefour uruchomiła procedurę wycofania wadliwych partii produktu ze sprzedaży oraz o ich utylizacji. Dodatkowo na stronie internetowej, w sklepach oraz w Punkcie obsługi klienta został wywieszony komunikat na temat wycofywanego produktu wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami w tej sprawie.

 

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W sprawie interweniował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży, który przeprowadził kontrolę warunków sanitarno-weterynaryjnych oraz prowadzi nadzór nad działaniami naprawczymi podjętymi w zakładzie produkcyjnym. Producent zadecydował o pobraniu wymazów środowiskowych przez laboratorium zewnętrzne oraz przeprowadził weryfikację planów mycia i używanych środków. Dalsze działania zostaną określone i podjęte po zakończeniu analizy

Nie jedz tego sera, możesz nabawić się listeriozy. Co to za choroba?

Listeria monocytogenes to gatunek bakterii, która wywołuje groźną chorobę zakaźną - listeriozę. Choroba zazwyczaj przebiega bezobjawowo lub przejawia się niewielkimi dolegliwościami, do których należą m.in. gorączka, dreszcze, bóle mięśni czy dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak biegunka i wymioty.

 

Objawy mogą być bardziej nasilone w przypadku pacjentów z obniżoną odpornością, a także dzieci, osób starszych oraz kobiet ciężarnych. Zarazić mogą się także noworodki, u których choroba przyjmuje dwie formy. Wczesna pojawia się bezpośrednio po urodzeniu jako uogólnione zakażenie z ropniami w narządach, natomiast później prowadzi najczęściej do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

 

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Jedyną metodą leczenia listeriozy jest antybiotykoterapia. "W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem" - instruuje GIS.

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Alicja Krause / polsatnews.pl
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