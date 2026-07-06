Wielka ewakuacja we Wrocławiu. Trzy tysiące ludzi musi opuścić domy

Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia poinformowało, że we wtorek w związku z działaniami patrolu saperskiego przy ul. Trzemeskiej przeprowadzona zostanie ewakuacja mieszkańców z wyznaczonej strefy.

Wrocław. Ewakuacja trzech tysięcy mieszkańców

Powodem jest znalezienie podczas prac zmiennych niewybuchu z okresu II wojny światowej. Akcja służb rozpocznie się rano, a do godz. 8:30 około trzy tysiące mieszkańców będzie musiało opuścić swoje domy.

W poniedziałek strażnicy miejscy prowadzili akcję, w trakcie której informowali mieszkańców o ewakuacji. Zostawiali też ulotki. Zalecono, żeby przed opuszczeniem mieszkania pozamykać drzwi i okna oraz zabrać ze sobą dokument tożsamości, telefon i niezbędne leki.

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Rejon ewakuacji obejmuje budynki w promieniu 300 metrów od znaleziska przy ulicach Braniborskiej, Legnickiej, Trzemeskiej, Dobrej, Inowrocławskiej, Kruszwickiej, Szczepińskiej, Marchijskiej, Ziemowita i Młodych Techników.

"Zmiany będą wprowadzane operacyjnie, tak aby utrudnienia trwały jak najkrócej" - zapewniły władze miasta. Działania mają charakter prewencyjny i są standardowo podejmowane w przypadku zabezpieczenia i wywożenia niewybuchów.