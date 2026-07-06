Erupcja Etny. Paraliż ruchu lotniczego na Sycylii, wprowadzono czerwony alert

Świat

Erupcja wulkanu Etna sparaliżowała ruch lotniczy na Sycylii. Z powodu pojawienia się potężnej chmury popiołu odwołano lub przekierowano wszystkie loty ze stolicy wyspy, Katanii. Włoskie służby wprowadziły najwyższy, czerwony alert lotniczy.

X / @lasicilia
Wybuch Etny wywołał komunikacyjny paraliż na Sycylii

W niedzielę rano doszło do erupcji Etny - najaktywniejszego wulkanu w Europie. Emisja popiołu wulkanicznego z krateru Voragine rozpoczęła się około godziny 7.45 rano.

 

W ciągu dnia aktywność sejsmiczna uległa nasileniu. Pióropusz pyłu i gazów osiągnął wysokość około 1,6 km nad poziomem krateru. Wieczorem odnotowano także silną emisję materiału piroklastycznego, w tym rozżarzonych fragmentów lawy.


Włoski Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii (INGV) podniósł alert lotniczy do najwyższego, czerwonego poziomu.

 

 

 

Wybuch Etny. Paraliż komunikacyjny na Sycylii, odwołano loty z Katanii

Włoskie narodowe linie lotnicze ITA Airways przekazały, że wszystkie rejsy wychodzące i przychodzące do Katanii zostały anulowane bądź przesunięte. Zgody na start wydawano wyłącznie maszynom, które były już przygotowane do odlotu na pasie startowym.

 

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Jak podaje portal lasicilia.it, utrudnienia dotknęły łącznie 154 rejsy - mowa tu o lotach odwołanych, przekierowanych oraz zawieszonych. Wśród połączeń, które anulowano lub skierowano na inne lotniska, znalazły się również rejsy do i z polskich miast.

 

Z raportu Włoskiego Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii (INGV) wynika, że trwający od 26 czerwca wylew lawy zakończył się w sobotę. Ustąpił on jednak miejsca tzw. aktywności strombolijskiej; jest to typ erupcji charakteryzujący się cyklicznymi, gwałtownymi eksplozjami, podczas których dochodzi do wyrzucania materiału skalnego i gazów pod wysokim ciśnieniem.

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mbd / mjo / polsatnews.pl / Mirror
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