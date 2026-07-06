"Mogę negocjować z każdym przedstawicielem wyznaczonym przez Stany Zjednoczone. Jeśli nadarzy się okazja, także z Trumpem” - powiedział Rodriguez Castro. Dodał, że władze w Hawanie są gotowe uwolnić, po spełnieniu określonych warunków, "osoby uznane za więźniów politycznych". Jak podkreślił nigdy nie poświęci zasad kubańskiej rewolucji z 1959 roku ani suwerenności narodu.

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Castro, nazywany "El Cangrejo" ("Krab") jest najstarszym wnukiem Raula Castro, synem nieżyjącego gen. Luisa Alberto Rodrigueza Lopeza-Calleji, który kierował państwowym koncernem GAESA. Choć nie pełni żadnej oficjalnej funkcji i rzadko pojawia się w mediach państwowych, "USA Today" ocenia, że od lat przygotowywano go do roli przywódcy.

Według dziennika Castro utrzymuje kontakty z wysokimi rangą przedstawicielami administracji USA, w tym z sekretarzem stanu Marco Rubio, a także z amerykańskim biznesem i osobami związanymi z Białym Domem.

Rodriguez Castro: Mogę rozmawiać nawet z Trumpem

Jednocześnie nie został objęty amerykańskimi sankcjami, które administracja Trumpa nałożyła na dziesiątki firm powiązanych z kubańskimi władzami oraz przedstawicieli reżimu, w tym na prezydenta Miguela Diaza-Canela.

Zdaniem dyrektora wykonawczego niezależnej organizacji kubańsko-amerykańskich liderów Cuba Study Group Ricarda Herrera, administracja Trumpa założyła, że Rodriguez Castro będzie pośredniczyć w zmianach gospodarczych i politycznych na wyspie.

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Jak oświadczył w rozmowie z dziennikiem Castro, Hawana podjęła się znaczących i historycznych reform gospodarczych. 18 czerwca kubański parlament przyjął pakiet szeroko zakrojonych reform, wprowadzających elementy wolnego rynku do socjalistycznego modelu gospodarczego. Według "USA Today" środki te miał przeforsować, dzięki swoim wpływom, Rodriguez Castro.

"W pewnym sensie już sprawuje władze". Amerykańskie media o wnuku Raula Castro

"Rodriguez Castro może, ale nie musi, dotrzeć na sam szczyt struktury władzy na Kubie. Może nie uda mu się osiągnąć porozumienia, jakiego oczekują obie strony (Kuba i USA - red.). Ale w pewnym sensie już sprawuje władzę" - ocenił portal, choć szanse na faktyczne przejęcie władzy przez wnuka byłego prezydenta Kuby budzą wątpliwości.

Zdaniem dyrektorki wykonawczej Centrum Zaangażowania i Rzecznictwa w Amerykach Maria Jose Espinosa Rodriguez Castro "jest uosobieniem Raula Castro i ma dużą władzę, póki żyje jego dziadek". Wywiad dla "USA Today" był pierwszą rozmową Rodrigueza Castro z amerykańskimi mediami.

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W maju amerykański wymiar sprawiedliwości zaocznie oskarżył 94-letniego Raula Castro oraz pięciu innych wysokich rangą przedstawicieli kubańskich władz z połowy lat 90. ub. wieku m.in. o udział w zmowie, w efekcie której zamordowano cztery osoby, w tym trzech obywateli USA.

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bp / polsatnews.pl