Portal wskazuje, że z sześciu dywizji wojskowych, które posiada Polska, tylko dwie formacje byłyby gotowe to walki w ciągu kilku godzin. Chodzi o formacje 16. i 18. dywizje zmechanizowane, które, jak wskazuje serwis, są dywizjami pierwszorzutowymi. "Nawet jednak one nie zakończyły jeszcze formowania wszystkich nowych jednostek" - podkreślono w artykule.

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Kolejne dwie formacje, nie uznawane za pierwszorzutowe, są już dawno sformowane i pozostawione w starej strukturze trzybrygadowej, z pułkiem artylerii zamiast brygady. Są to dwie dywizje zachodnie: 11. i 12. Dywizje te, częściowo skadrowane, muszą mieć jednak uzupełnione składy osobowe. Oznacza to, że większość pododdziałów potrzebowałaby od kilkunastu, to nawet 30 dni.

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Jak przypomina autor tekstu, mówił o tym sam szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła. "Dywizje pierwszorzutowe to takie, których jednostki są w stanie wejść do walki w okresie do siedmiu dni do kilkunastu godzin. Dywizje nieuznawane za pierwszorzutowe potrzebują na to do 30 dni" - czytamy w tekście.

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Z kolei 1. Dywizja Piechoty Legionów i 8. Dywizja Piechoty Armii Krajowej są dywizjami zupełnie nowymi, które dopiero są na etapie formowania.

"Warto jednak pamiętać, że przypisanie konkretnie 11. i 12. Dywizji do sił drugiego rzutu nie ma dziś odzwierciedlenia w jawnych dokumentach czy wypowiedziach MON (poza tym, co mówił gen. Kukuła). Jawnie znane jest tylko zaklasyfikowanie 18. Dywizji jako pierwszorzutowej oraz 1. i 8. Dywizji najniższa gotowość). Reszta to wynik analizy" - czytamy w tekście.

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bp / mjo / polsatnews.pl