Jechał z Warszawy do Tallina. Wypadek autobusu na Litwie, są ranni
Autobus z Warszawy do Tallina wpadł do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica - informuje tamtejsza policja. Wiadomo, że ranni pasażerowie trafili do szpitali, ale policja nie informuje jeszcze, ilu ich było.
Ranni pasażerowie, których liczby nie podano, zostali przewiezieni do szpitali.
Jak informuje policja, do wypadku doszło około godz. 2.10 czasu lokalnego (godz. 1.10 w Polsce) na drodze A5 Mariampol-Kowno, w pobliżu miejscowości Rudiszkiai w rejonie mariampolskim.
Według wstępnych ustaleń autobus marki Scania zjechał z drogi z powodu złych warunków atmosferycznych.
Litwa. Wypadek autobusu z Warszawy do Tallina, są ranni
Autobusem podróżowało 20 pasażerów - obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Litewska policja przekazała, że trwa ustalanie dokładnej liczby poszkodowanych oraz charakteru odniesionych przez nich obrażeń. Ranni zostali przewiezieni do szpitali w Mariampolu i Wyłkowyszkach.
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W sprawie wszczęto postępowanie na podstawie art. 281 ust. 1 litewskiego kodeksu karnego, dotyczącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które doprowadziło do wypadku skutkującego obrażeniami ciała.