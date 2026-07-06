Ranni pasażerowie, których liczby nie podano, zostali przewiezieni do szpitali.

Jak informuje policja, do wypadku doszło około godz. 2.10 czasu lokalnego (godz. 1.10 w Polsce) na drodze A5 Mariampol-Kowno, w pobliżu miejscowości Rudiszkiai w rejonie mariampolskim.

Według wstępnych ustaleń autobus marki Scania zjechał z drogi z powodu złych warunków atmosferycznych.

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Autobusem podróżowało 20 pasażerów - obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Litewska policja przekazała, że trwa ustalanie dokładnej liczby poszkodowanych oraz charakteru odniesionych przez nich obrażeń. Ranni zostali przewiezieni do szpitali w Mariampolu i Wyłkowyszkach.

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W sprawie wszczęto postępowanie na podstawie art. 281 ust. 1 litewskiego kodeksu karnego, dotyczącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które doprowadziło do wypadku skutkującego obrażeniami ciała.