Na temat systemu rotacyjnego wojsk amerykańskich w Polsce i stałej bazy wojskowej z administracją USA rozmawia otoczenie prezydenta i ministra obrony narodowej - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak zaznacza, w ciągu trzech miesięcy do Polski mają przyjechać dodatkowi żołnierze amerykańscy. Według informatora "DGP" nasz sojusznik ma deklarować wolę polityczną i determinację, by zrealizować oba przedsięwzięcia.

Żołnierze USA. Do Polski mają przybyć dodatkowe siły

Joanna Kluzik-Rostkowska, zastępczyni szefa komisji obrony narodowej, oceniła w rozmowie z dziennikiem, że po ostatniej rotacji czterech tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski "przyjedzie prawdopodobnie pięć tysięcy, czyli w sumie będzie ich 11 tysięcy".

Gazeta zwróciła uwagę, że Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, właśnie wrócił z rozmów w Pentagonie.

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- Od strony amerykańskiej wielokrotnie słyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Potwierdziły to moje rozmowy, m.in. spotkanie z głównym strategiem Pentagonu - Elbridgem Colbym (podsekretarz stanu ds. polityki w Departamencie Wojny - red.). Co za tym idzie, amerykańsko-polska współpraca zapowiada się w najbliższych latach obiecująco - mówi Grodecki cytowany przez "DGP".

Stała baza USA w Polsce. Planują spotkanie Trumpa z Nawrockim

Jak dowiedział się nieoficjalnie dziennik, decyzja wojskowa w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce ma zapaść w ciągu 6-12 miesięcy.

Według gazety w najbliższych miesiącach ma być planowane spotkanie prezydentów Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego w tej sprawie.