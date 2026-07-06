Amerykańscy żołnierze w Polsce. Media: Przybędą nowe siły, wskazują termin

Polska

W ciągu trzech miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi żołnierze amerykańscy - dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna". Według publikacji ciągle trwają też zabiegi o utworzenie w naszym kraju stałej bazy USA. Jak czytamy, decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu od sześciu miesięcy do roku.

Żołnierze w mundurach wojskowych maszerują w kolumnie z karabinami.
Departament Wojny USA/Facebook
Do Polski mają przybyć dodatkowi żołnierze USA

Na temat systemu rotacyjnego wojsk amerykańskich w Polsce i stałej bazy wojskowej z administracją USA rozmawia otoczenie prezydenta i ministra obrony narodowej - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

 

Jak zaznacza, w ciągu trzech miesięcy do Polski mają przyjechać dodatkowi żołnierze amerykańscy. Według informatora "DGP" nasz sojusznik ma deklarować wolę polityczną i determinację, by zrealizować oba przedsięwzięcia.

Żołnierze USA. Do Polski mają przybyć dodatkowe siły

Joanna Kluzik-Rostkowska, zastępczyni szefa komisji obrony narodowej, oceniła w rozmowie z dziennikiem, że po ostatniej rotacji czterech tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski "przyjedzie prawdopodobnie pięć tysięcy, czyli w sumie będzie ich 11 tysięcy".

 

Gazeta zwróciła uwagę, że Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, właśnie wrócił z rozmów w Pentagonie.

 

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- Od strony amerykańskiej wielokrotnie słyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Potwierdziły to moje rozmowy, m.in. spotkanie z głównym strategiem Pentagonu - Elbridgem Colbym (podsekretarz stanu ds. polityki w Departamencie Wojny - red.). Co za tym idzie, amerykańsko-polska współpraca zapowiada się w najbliższych latach obiecująco - mówi Grodecki cytowany przez "DGP".

Stała baza USA w Polsce. Planują spotkanie Trumpa z Nawrockim

Jak dowiedział się nieoficjalnie dziennik, decyzja wojskowa w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce ma zapaść w ciągu 6-12 miesięcy.

 

Według gazety w najbliższych miesiącach ma być planowane spotkanie prezydentów Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego w tej sprawie.

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Marta Stępień / mjo / polsatnews.pl / PAP
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