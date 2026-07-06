Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają m.in. na plażach w Świnoujściu, Międzywodziu, Dziwnowie, Dziwnówku, Łukęcinie, Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Grzybowie, Kołobrzegu, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie, Darłowie, Kopaniu, Wiciu i Jarosławcu.

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W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na kąpieliskach w Ustce, Przewłoce, Poddąbiu, Dębinie, Rowach, Łebie, Lubiatowie, Białogórze, Dębkach, Karwieńskich Błotach Drugich, Karwi, Ostrowie, Jastrzębiej Górze, Rozewiu, Chłapowie, Władysławowie, Chałupach, Gdańsku, Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej.

W Gdańsku z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych czerwone flagi wywieszono na kąpieliskach Orle i Świbno.

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Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.

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Powodem zamknięcia kąpielisk są wysokie fale, intensywny wiatr i silne prądy wsteczne. Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne w Serwisie Kąpieliskowym GIS.

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PAP / polsatnews.pl