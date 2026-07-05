"W nocy z soboty na niedzielę, 5 lipca, na cmentarzu Rakowickim w Krakowie doszło do aktu wandalizmu miejsca pochówku wybitnego ukraińskiego pisarza, naukowca i profesora Bohdana Lepkiego" - poinformował rzecznik ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Heorhij Tychyj.

Bohdan Łepki był ukraińskim poetą, prozaikiem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Żył w latach 1872-1941.

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Rzecznik MSZ Ukrainy wyjaśnił, że z nagrobka skradziono znajdującą się na nim płaskorzeźbę z podobizną pisarza. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że została ona dosłownie zerwana z nagrobka.

Ukraińskie MSZ oceniło incydent jako "świadomą prowokację", która może służyć podsycaniu niechęci między Ukrainą a Polską.

PAP/Łukasz Gągulski Zniszczono nagrobek Bohdana Lepkiego na cmentarzu Rakowickim

Kraków. Dewastacja grobu ukraińskiego poety. Sprawę wyjaśnia policja

Sprawę kradzieży wyjaśnia małopolska policja. - Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy. Nie łączymy tego zdarzenia z motywami o charakterze narodowościowym. Do uszkodzenia pomnika mogło dojść w ciągu ostatnich dwóch tygodni - przekazała podinsp. Katarzyna Cisło z KWP w Krakowie, cytowana przez Puls Krakowa.

Policjantka zwróciła również uwagę, że zabytkowe pomniki na cmentarzu Rakowickim często stają się celem złodziei. - W ciągu ostatniego czasu mieliśmy kilkanaście zgłoszeń o kradzieży różnego rodzaju elementów, takich jak krzyże, tabliczki, figurki - dodała.

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Głos w sprawie zabrała również Ewelina Pytel, pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. polityki równościowej. - Choć zniszczenia wyglądają na ordynarną kradzież - zniknęła brązowa tablica i kilka elementów dekoracyjnych - trudno całkowicie pominąć kontekst coraz częstszych prowokacji, które mają osłabiać relacje polsko-ukraińskie w obliczu rosyjskiej agresji, oraz akty przemocy motywowanej nienawiścią na tle narodowym - podkreśliła.

Cmentarz Rakowicki jest zabytkową, najbardziej znaną nekropolią w Krakowie. Został otwarty w 1803 roku. Spoczywają na nim twórcy kultury, naukowcy, przedstawicieli znanych rodów, działacze niepodległościowi, polityczni i społeczni, uczestnicy powstań i obu wojen światowych.