Wypadek autobusu w Warszawie. Taranował auta, wjechał do tunelu dla pieszych. Są ranni

Polska

Autobus stołecznej komunikacji miejskiej najpierw zderzył się z tramwajem, a następnie przejechał około kilometra, taranując auta i wjechał do podziemnego przejścia dla pieszych na Rondzie Zesłańców Syberyjskich. Jak ustalił polsatnews.pl, co najmniej sześć osób jest poszkodowanych. Na miejscu wypadku trwają działania służb.

Uszkodzony autobus komunikacji miejskiej po wypadku drogowym.
Polsat News
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie, w wyniku którego poszkodowanych zostało sześć osób

Jak przekazał w rozmowie z polsatnews.pl asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, wypadek został zgłoszony o godz. 18:22. Zdarzenie rozpoczęło się na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej 1920 roku w warszawskiej dzielnicy Ochota.

 

- Kierujący autobusem miejskim linii 186 zderzył się z tramwajem linii 14, a następnie jechał ulicą Bitwy Warszawskiej w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich. Po drodze doprowadził jeszcze do zderzenia z przynajmniej siedmioma pojazdami - zrelacjonował mundurowy.

 

Wypadek na Rondzie Zesłańców SyberyjskichPolsat News
Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich

Wypadek autobusu w Warszawie. Taranował auta, wjechał do tunelu dla pieszych

Od skrzyżowania ulic Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej 1920 roku do Ronda Zesłańców Syberyjskich jest około kilometra. Obecnie służby potwierdzają informację o sześciu osobach poszkodowanych. Dwie z nich zostały zabrane do szpitala - kobieta z urazem miednicy i ogólnymi potłuczeniami oraz dziecko z rozcięciami głowy. Pozostałe cztery osoby odniosły lekkie obrażenia.

 

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Według informacji przekazanych przez asp. Roberta Dziubaka z KM PSP w Warszawie, uszkodzonych zostało łącznie 10 samochodów.

 

- Na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku autobus uszkodził dziewięć aut, które stały na światłach. Następnie jechał w kierunku Alej Jerozolimskich. Tam uderzył w kolejny samochód i razem z tym autem wpadł do przejścia podziemnego - relacjonował w rozmowie z polsatnews.pl.

 

Auta staranowane przez miejski autobus w WarszawiePolsat News
Auta staranowane przez miejski autobus w Warszawie

 

Na miejscu pracują służby oraz nadzór ruchu. Ten ostatni jako wstępną przyczynę wskazać miał awarię układu kierowniczego. O takim samym powodzie zdarzenia miał również mówić kierowca.

Autobus taranował auta. Utrudnienia w ruchu w Warszawie

Strażak dodał, że na miejscu pracuje 14 zastępów PSP. Kierowca autobusu był trzeźwy, negatywne są też wyniki wykonanego u niego wstępnego narkotestu.

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie poinformował, że z powodu wypadku występują utrudnienia w kursowaniu linii 127, 136, 154, 158, 159, 167, 172, 178, 184, 186, 191, 208, 523, i 717, które zostały skierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi ciągami.

 

Komenda Stołeczna Policji przekazała także, że z powodu wypadku występują znaczne utrudnienia na odcinku od ul. Banacha, przez ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., do Alei Jerozolimskich, w rejonie Dworca Zachodniego i Ronda Zesłańców Syberyjskich.

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Wiktor Kazanecki / wka / polsatnews.pl / PAP
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