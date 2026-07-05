Jak przekazał w rozmowie z polsatnews.pl asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, wypadek został zgłoszony o godz. 18:22. Zdarzenie rozpoczęło się na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej 1920 roku w warszawskiej dzielnicy Ochota.

- Kierujący autobusem miejskim linii 186 zderzył się z tramwajem linii 14, a następnie jechał ulicą Bitwy Warszawskiej w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich. Po drodze doprowadził jeszcze do zderzenia z przynajmniej siedmioma pojazdami - zrelacjonował mundurowy.

Polsat News Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich

Wypadek autobusu w Warszawie. Taranował auta, wjechał do tunelu dla pieszych

Od skrzyżowania ulic Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej 1920 roku do Ronda Zesłańców Syberyjskich jest około kilometra. Obecnie służby potwierdzają informację o sześciu osobach poszkodowanych. Dwie z nich zostały zabrane do szpitala - kobieta z urazem miednicy i ogólnymi potłuczeniami oraz dziecko z rozcięciami głowy. Pozostałe cztery osoby odniosły lekkie obrażenia.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek w Lublinie. Nie żyje jedna osoba, siedem jest rannych

Według informacji przekazanych przez asp. Roberta Dziubaka z KM PSP w Warszawie, uszkodzonych zostało łącznie 10 samochodów.

- Na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku autobus uszkodził dziewięć aut, które stały na światłach. Następnie jechał w kierunku Alej Jerozolimskich. Tam uderzył w kolejny samochód i razem z tym autem wpadł do przejścia podziemnego - relacjonował w rozmowie z polsatnews.pl.

Polsat News Auta staranowane przez miejski autobus w Warszawie

Na miejscu pracują służby oraz nadzór ruchu. Ten ostatni jako wstępną przyczynę wskazać miał awarię układu kierowniczego. O takim samym powodzie zdarzenia miał również mówić kierowca.

Autobus taranował auta. Utrudnienia w ruchu w Warszawie

Strażak dodał, że na miejscu pracuje 14 zastępów PSP. Kierowca autobusu był trzeźwy, negatywne są też wyniki wykonanego u niego wstępnego narkotestu.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie poinformował, że z powodu wypadku występują utrudnienia w kursowaniu linii 127, 136, 154, 158, 159, 167, 172, 178, 184, 186, 191, 208, 523, i 717, które zostały skierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi ciągami.

Komenda Stołeczna Policji przekazała także, że z powodu wypadku występują znaczne utrudnienia na odcinku od ul. Banacha, przez ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., do Alei Jerozolimskich, w rejonie Dworca Zachodniego i Ronda Zesłańców Syberyjskich.