Czerwone flagi, oznaczające zakaz wchodzenia do wody, powiewają w niedzielę na około 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są głównie trudne warunki na morzu, m.in. wysokie fale i silne prądy wsteczne. W takich okolicznościach kąpiel może być niebezpieczna także dla doświadczonych pływaków.

"Opamiętajcie się". Apel o ostrożność nad Bałtykiem

Mimo to nad polskim morzem można było dostrzec osoby, które nie stosowały się do zakazu. Na nagraniach opublikowanych przez dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa widać m.in. mężczyznę wchodzącego do wody z dala od brzegu, czy grupy spacerujących ludzi, wśród nich widać też wchodzące momentami do wody dziecko.

ZOBACZ: Były upały i burze. Teraz alerty przed nowym zagrożeniem

"Wychodzę rano z domu, patrzę na aurę dookoła i myślę sobie że to będzie spokojny dla nas dzień. No i nic bardziej mylnego. Pojechałem na plażę wieje 6 B stan morza 3-4 B czerwona flaga no i kapiących się nie brakuje" - napisał Sebastian Krupka.

"Kobieta maszeruje z partnerem z tyłu dziecko, wchodzi co chwila bez kontroli do wody. Jak zgubić dziecko na plaży? No właśnie tak. Jak stracić dziecko na zawsze również jest to doskonała metoda. Kochani opamiętajcie się" - zaapelował.

Czerwone flagi nad polskim morzem. Zakaz wchodzenia do wody

Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w niedzielę w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają między innymi na plażach w Świnoujściu, Międzywodziu, Dziwnowie, Dziwnówku, Łukęcinie, Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Kołobrzegu, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie, Darłowie, Kopaniu, Wiciu i Jarosławcu.

ZOBACZ: Kąpielisko nad Bałtykiem zamknięte. Sanepid ostrzega

W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na kąpieliskach w Ustce, Przewłoce, Poddąbiu, Dębinie, Rowach, Łebie, Lubiatowie, Dębkach, Karwi, Ostrowie, Jastrzębiej Górze, Rozewiu, Chłapowie, Władysławowie, Chałupach, Mikoszewie, Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej.

W Gdańsku z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych czerwone flagi wywieszono na kąpieliskach Orle i Świbno. Przed wejściem do wody należy zawsze sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne na stronie: https://sk.gis.gov.pl. W sobotę zamkniętych było około 130 kąpielisk morskich w północnej Polsce.