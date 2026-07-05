Prezydent USA Donald Trump rozmawiał w sobotę z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim, który złożył mu gratulacje z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych - poinformował serwis Axios, powołując się na źródło zaznajomione z tą sprawą.

Przywódca Stanów Zjednoczonych połączył się również z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem, o czym poinformowały w sobotę późnym wieczorem rosyjskie media, które cytuje Reuters. Wiadomość o rozmowie przekazał doradca Putina do spraw zagranicznych, Jurij Uszakow.

Donald Trump rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. "Osiągniemy pokój"

Wcześniej w sobotę Zełenski zamieścił życzenia dla USA z okazji rocznicy na platformie X. "Dziś przypada 250. rocznica jednego z najświetniejszych, najsilniejszych i najbardziej wpływowych marzeń - amerykańskiego marzenia o niepodległym, wolnym i zamożnym narodzie, który broni wolności ludzi, wiary i dążenia do szczęścia" - podkreślił Zełenski. Dodał, że Ukraina docenia wsparcie Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza teraz, podczas wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

"Amerykańska broń - od Javelinów, które prezydent Trump zdecydował się przekazać Ukrainie, po Patrioty, które najskuteczniej chronią życie naszych ludzi - wszystko, co Stany Zjednoczone dostarczyły, by pomóc nam bronić naszego kraju, pokazuje siłę amerykańskiego ducha, amerykańskiej determinacji i amerykańskiej technologii" - napisał prezydent.

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"I rozumiemy wartość tych wszystkich słów lepiej niż ktokolwiek inny. Kiedy prosimy Amerykę o Patrioty, wierzymy, że wartości szacunku dla życia i ludzi, które zwyciężyły 250 lat temu, zwyciężą ponownie dziś. Świat potrzebuje takiego przywództwa, które gwarantuje ochronę wolności i życia" - oznajmił.

"Niech marzenia wolnych ludzi zawsze zwyciężają nad złem i nienawiścią tych, którzy chcą zniszczyć wolność. Ameryko, dziękuję! Jestem przekonany, że jeśli będziemy w tym razem, na pewno osiągniemy pokój! Gratulacje z okazji Dnia Niepodległości!" - zakończył wpis Zełenski.

Rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. "Potwierdził gotowość"

"Rozmowa telefoniczna rozpoczęła się od tego, że (…) Putin osobiście złożył gratulacje Donaldowi Trumpowi i całemu narodowi amerykańskiemu z okazji tego znaczącego święta" - przekazał Uszakow, którego za rosyjskimi mediami cytuje Reuters.

Według Kremla rozmowa trwała 85 minut i dotyczyła m.in. sytuacji na froncie ukraińskim. Putin miał zdać Trumpowi relację w tej sprawie. "Amerykański prezydent po raz kolejny potwierdził swoją gotowość do podjęcia działań na rzecz szybkiego zakończenia walk i znalezienia rozwiązań pozwalających na przezwyciężenie kryzysu" - dodał Uszakow. Jak wskazał, prezydent USA zapewnił, że poruszy tę sprawę podczas szczytu NATO, który w nadchodzącym tygodniu odbędzie się w stolicy Turcji, Ankarze.

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Zgodnie z cytowanym przez Reutersa komunikatem doradcy Putina, amerykańscy wysłannicy "Steve Witkoff i Jared Kushner będą kontynuować wysiłki na rzecz wynegocjowania porozumienia i są gotowi do kolejnej wizyty w Moskwie". Uszakow przekazał też, że rozmowa "była konstruktywna".

Reuters przypomniał, że w piątek Moskwa poinformowała o zajęciu strategicznie położonego miasta Konstantynówka w obwodzie donieckim oraz o całkowitym opanowaniu obwodu ługańskiego. Dzień później zaprzeczyli temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz Sztab Generalny ukraińskiej armii.