Tragiczny wypadek o świcie. Są ofiara i ranni, policja szuka jednej osoby

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę przed godz. 5:00 na drodze wojewódzkiej 764, w miejscowości Wólka Żabna (gmina Staszów).

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że z nieustalonych na tę chwilę przyczyn kierujący pojazdem marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi i dachował - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl st. asp. Joanna Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

Tragedia o świcie. Jedna osoba miała zbiec z miejsca wypadku, policja prowadzi poszukiwania

22-letni mężczyzna, który znajdował się w pojeździe poniósł śmierć na miejscu. Czterej inni w wieku 17-19 lat przetransportowani zostali do szpitali w Staszowie, Busku Zdroju i Kielcach. Stan jednego z nich określany jest jako krytyczny.

- Z relacji świadków wynika, że w pojeździe znajdować się mogła jeszcze jedna osoba, która zbiegła z miejsca zdarzenia - poinformowała st. asp. Szczepaniak.

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Policja prowadzi poszukiwania. Nie ustalono dotąd, kto kierował pojazdem. - Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku - podsumowała przedstawicielka służb.

Wypadek w woj. warmińsko-mazurskim. Lądował śmigłowiec LPR

Do innego zdarzenia doszło w woj. warmińsko-mazurskim, pomiędzy miejscowościami Winiec i Liksajny.

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Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, bus, którym podróżowały cztery osoby w wieku 19-20 lat, uderzył w drzewo. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wszyscy uczestnicy wypadku trafili do szpitalu. Na miejscu trwają działania służb.