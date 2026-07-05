Do tragedii doszło w sobotę wieczorem na terenie Grand Hotel degli Angeli w miejscowości San Giovanni Rotondo, w prowincji Foggia na południu Włoch. Wakacje w tym miejscu spędzał 26-letni Polak, który wybrał się na wycieczkę do Włoch razem ze swoją matką.

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Według doniesień włoskich mediów mężczyzna wieczorem wyszedł z pokoju, a ponieważ długo nie wracał, jego matka rozpoczęła poszukiwania. Po kilku minutach kobieta dokonała dramatycznego odkrycia i odnalazła ciało syna dryfujące w hotelowym basenie.

Na miejsce natychmiast wezwano ratowników medycznych, w akcję zaangażowany był również helikopter włoskiego odpowiednika Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Tragiczny finał wakacji. Nie żyje 26-letni Polak

Niestety mimo wysiłków lekarzy życia turysty nie udało się uratować. Dokładne okoliczności i przyczyny tragedii wyjaśnia włoska policja. Ciało Polaka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

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Według pierwszych ustaleń służb basen w chwili wypadku był już zamknięty, a 26-latek wszedł na jego teren bez zezwolenia. Dziennik "Corriere della Sera" poinformował, że śledczy zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, na których widać Polaka wrzucającego do basenu parasol z kamienną podstawą.

"Teraz konieczne będzie wyjaśnienie, czy to zachowanie przyczyniło się do śmierci młodego mężczyzny" - pisze dziennik.