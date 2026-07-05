Tragedia we Włoszech. Ciało 26-letniego Polaka znalezione w basenie

Świat

26-letni turysta z Polski utonął w hotelowym basenie we Włoszech. Ciało mężczyzny odnalazła jego matka. Dokładne okoliczności i przyczyny tragedii wyjaśnia włoska policja.

Basen hotelowy w słoneczny dzień, z leżakami i roślinnością.
Facebook/Grand Hotel Degli Angeli
Tragiczne wydarzenia na terenie hotelu we Włoszech, policja bada okoliczności śmierci 26-latka

Do tragedii doszło w sobotę wieczorem na terenie Grand Hotel degli Angeli w miejscowości San Giovanni Rotondo, w prowincji Foggia na południu Włoch. Wakacje w tym miejscu spędzał 26-letni Polak, który wybrał się na wycieczkę do Włoch razem ze swoją matką. 

 

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Według doniesień włoskich mediów mężczyzna wieczorem wyszedł z pokoju, a ponieważ długo nie wracał, jego matka rozpoczęła poszukiwania. Po kilku minutach kobieta dokonała dramatycznego odkrycia i odnalazła ciało syna dryfujące w hotelowym basenie.

 

Na miejsce natychmiast wezwano ratowników medycznych, w akcję zaangażowany był również helikopter włoskiego odpowiednika Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

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Niestety mimo wysiłków lekarzy życia turysty nie udało się uratować. Dokładne okoliczności i przyczyny tragedii wyjaśnia włoska policja. Ciało Polaka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

 

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Według pierwszych ustaleń służb basen w chwili wypadku był już zamknięty, a 26-latek wszedł na jego teren bez zezwolenia. Dziennik "Corriere della Sera" poinformował, że śledczy zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, na których widać Polaka wrzucającego do basenu parasol z kamienną podstawą. 

 

"Teraz konieczne będzie wyjaśnienie, czy to zachowanie przyczyniło się do śmierci młodego mężczyzny" - pisze dziennik.

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Dawid Kryska / Dawid Kryska/wka / polsatnews.pl
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