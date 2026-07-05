Fundacje Viva! oraz Ratuj Konie opublikowały dane dotyczące koni pracujących na krakowskim rynku. 68 zwierząt zgłoszonych do pracy pomiędzy 2022 rokiem a wrześniem 2024 r. nie żyje. Najmłodszy miał sześć lat.

- Od lat walczymy, żeby zakazać tego transportu. Apelujemy do władz, bo miasto w XXI wieku to nie jest miejsce dla koni, z bardzo wielu przyczyn. Walimy głową w mur. Te konie umierają młodo, średnio mając 11 lat. A ten najmłodszy, to było jeszcze dziecko. I teraz pytanie, dlaczego konie w dobrych warunkach, pod opieką Fundacji, przeżywają ponad 20, a ta rotacja w Krakowie jest tak wysoka? - zaakcentowała mecenas Katarzyna Topolewska.

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Aktywistki z Viva! przeanalizowały również dane dotyczące koni zgłoszonych do pracy na krakowskim rynku z lat wcześniejszych. Ustalono los 378 sztuk wożących turystów w latach 2019-2024. 129 z nich nie żyje. To ponad jedna trzecia.

- Wygląda to jak epidemia. Kiedy zaczęliśmy układać daty śmierci koni, pojawił się pewien wzór. Nie były to pojedyncze przypadki, tylko po kilka śmierci w tym samym dniu. A kiedy kilka zwierząt umiera jednego dnia, wiemy dokładnie, że to rzeźnia - powiedziała na nagraniu w mediach społecznościowych jedna z aktywistek.

Polsat News Ujawnia. Dziennikarska prowokacja wśród dorożkarzy

Ich zdaniem zwierzęta są przeciążone. W trakcie dziennikarskiej prowokacji reporterka Monika Gawrońska pytała dorożkarzy o możliwość wynajęcia koni do wożenia gości weselnych przez sześć, siedem, a nawet osiem godzin. Ci z Krakowa zgadzali się na taką usługę zapewniając, że zwierzętom nic nie będzie.

Co stało się z 68 końmi, które miały zniknąć z krakowskiego rynku w ostatnich latach? Fundacje zajmujące się monitorowaniem sprawy nie mają wątpliwości, że zwierzęta zostały sprzedane na rzeź albo nie żyją.

- Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Dlaczego nie piszą, ile ludzi dziennie umiera? - zaprzeczają dorożkarze.



Monika Gawrońska usłyszała od nich m.in. że zwierzęta zostały wyrejestrowane w czasie pandemii, gdy nie było ruchu turystycznego oraz że jak znikną dorożki, to wszystkie konie też znikną, czyli trafią do rzeźni, "bo co my z nimi zrobimy".



- Konie są użytkowo-rzeźnym zwierzęciem. Jak my nawet go sprzedamy , to nie możemy zabezpieczyć jego przyszłości na następne 10 lat - dodali.

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Największą kontrowersją w całej sprawie jest jednak to, że władze Krakowa w udzielonej Monice Gawrońskiej i Jackowi Smarujowi odpowiedzi mailowej otwarcie przyznają, że nie prowadzą ewidencji i nie wiedzą, co dzieje się z końmi zgłoszonymi do pracy na rynku.

"Aktualnie obowiązujące umowy nie nakładają na przedsiębiorców obowiązku informowania Gminy o dalszych losach koni po ich wycofaniu z pracy. Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się postulatami społecznymi, analizowane jest wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zwiększających transparentność w tym zakresie" - przekazano.

Nielegalne targi koni. Odsłaniamy kulisy

Z informacji dziennikarzy Polsat News Ujawnia wynika, że konie pracujące w dorożkach w różnych częściach Polski trafiają na nielegalne targi. Udali się z ukrytą kamerą na jeden z nich.

Na miejscu nikt nie ukrywał, że kupionego konia można od razu zawieźć do rzeźni i dostać za niego pieniądze.

- Ten na mięso idzie? - Ten też jest na mięso. - Ale co mu dolega, że on na mięso? - A nie wiem, może czegoś tam ma nadmiar.

- Konie, które nie pasują hodowcom, to tak zwane "odpady", które trafiają dalej na ubój. Często przyjeżdżają handlarze, którzy chcą kupić takiego konia na mięso, żeby dodatkowo podpaść go i wywieźć prosto do rzeźni. Te z większą ilością mięsa, z tych pociągowych, kosztują teraz około 10 złotych za kilogram. Jak koń jest starszy, zabiedzony, to handlarze zbijają cenę, tak kombinują, żeby poszedł nawet za dwa, trzy złote za kilogram - opowiadał informator dziennikarzy.

taki handel odbywa się na prywatnych posesjach w całej Polsce, poza kontrolą państwa. Jak mówił, uczestnicy nielegalnych targów, to bardzo hermetyczne środowisko, gdzie wszyscy się znają, a - Tam powinien być powiatowy lekarz weterynarii, który pilnowałby wszystkich normy. A tu zwierzęta godzinami stoją na słońcu, czy w samochodach, bez wody - wskazywał. - Tam powinien być powiatowy lekarz weterynarii, który pilnowałby wszystkich normy. A tu zwierzęta godzinami stoją na słońcu, czy w samochodach, bez wody - wskazywał.

Konie bez dokumentów, uspokajane we wstrząsający sposób

Tłumaczył, że szybko i drogo sprzedają się konie spokojne, dlatego część handlarzy "podlewa je wódką, podaje zastrzyki lub stosuje pasty uspokajające". Podobne historie dziennikarze słyszą od handlujących na targu. Ci na sprzedaży do rzeźni mogą zarobić średnio od 1500 do nawet 10 000 zł.

Każdy koń powinien mieć paszport czyli urzędowy dokument identyfikacyjny, który pełni funkcję "dowodu osobistego" zwierzęcia. Jest on wydawany przez odpowiednie związki hodowlane i zawiera kluczowe informacje o koniu oraz jego właścicielu. Często tych dokumentów albo nie ma, albo się nie zgadzają.

- Zdarzało się, że miały tak "poprzelatywowane" te paszporty, że na jeden mogłeś 10 koni sprzedać - podkreślał informator.

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Na nielegalny targ podjeżdżają ciężarówki, które mają wywieźć konie do rzeźni, mimo że często zwierzęta są zdrowe i młode. Zarabia sprzedający, zarabia dostawca, a przede wszystkim - zarabiają ubojnie.

Scarlett Carmen Szyłogalis to założycielka pierwszego w Polsce schroniska dla koni. Mieszka w nim obecnie ponad sto koni. Wiele z nich uratowano bezpośrednio z rzeźni. - Tam konie już wiedzą, co się dzieje. Przeważnie panuje tam taka gęsta cisza, a w ich środku dusza drga, bo wiedzą, czują zapach krwi, słyszą krzyki tych, które już są ogłuszane. Niektóre ciągnęły mnie za kurtkę, dając znać: "Pomóż mi", a ja nic nie mogłam zrobić - wspominała.

W 2025 roku ubito w rzeźni ponad 27 tysięcy koni. To oficjalne dane

Handel, sprzedaż i wywożenie koni na rzeź według polskiego prawa jest legalne. Natomiast warunki, w jakich to wszystko się dzieje, powinny podlegać kontroli.

Zwłaszcza, że Polska jest jednym z największych producentów i eksporterów koniny w Unii Europejskiej. Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w 2025 roku ubito w rzeźni ponad 27 tysięcy koni, to ponad 10 proc. wszystkich żyjących w Polsce.

- Chodzi o zmianę zapisu w ustawie, która będzie mówiła, że konie są zwierzęciem towarzyszącym człowiekowi. A co za tym idzie, nie będzie można ich ubijać w polskich rzeźniach i wywozić na rzeź za granicę. Ruszam we wrześniu z "powstaniem" dla koni. Wierzę, że będą nas setki tysięcy - zapowiedziała Scarlett Szyłogalis.

Resort przekazał dziennikarzom Polsat News Ujawnia że obecnie nie trwają żadne prace legislacyjne, dotyczące zmiany zasad uboju koni lub wyłączenia ich z kategorii zwierząt rzeźnych. Podkreślono, że podobne zasady uboju koni, tak jak i innych gatunków zwierząt gospodarskich, określają przepisy Unii Europejskiej.

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ml / polsatnews.pl