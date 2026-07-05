Tak konie idą na rzeź. Kulisy nielegalnych targów w Polsce
Szokujące kulisy handlu końmi w Polsce - bez kontroli, dokumentów i na prywatnych posesjach. Tak sprzedaje się konie na kilogramy, które trafiają później do rzeźni. Reporterzy Polsat News Ujawnia pokazują, jak omijane jest prawo i pytają, co dokładnie się stało z kilkudziesięcioma końmi, które zniknęły z Rynku Głównego w Krakowie.
Fundacje Viva! oraz Ratuj Konie opublikowały dane dotyczące koni pracujących na krakowskim rynku. 68 zwierząt zgłoszonych do pracy pomiędzy 2022 rokiem a wrześniem 2024 r. nie żyje. Najmłodszy miał sześć lat.
- Od lat walczymy, żeby zakazać tego transportu. Apelujemy do władz, bo miasto w XXI wieku to nie jest miejsce dla koni, z bardzo wielu przyczyn. Walimy głową w mur. Te konie umierają młodo, średnio mając 11 lat. A ten najmłodszy, to było jeszcze dziecko. I teraz pytanie, dlaczego konie w dobrych warunkach, pod opieką Fundacji, przeżywają ponad 20, a ta rotacja w Krakowie jest tak wysoka? - zaakcentowała mecenas Katarzyna Topolewska.
ZOBACZ: Polsat News Ujawnia: Śmierć podczas policyjnej interwencji. Śledztwo umorzone, mamy nagrania z kamer
Aktywistki z Viva! przeanalizowały również dane dotyczące koni zgłoszonych do pracy na krakowskim rynku z lat wcześniejszych. Ustalono los 378 sztuk wożących turystów w latach 2019-2024. 129 z nich nie żyje. To ponad jedna trzecia.
- Wygląda to jak epidemia. Kiedy zaczęliśmy układać daty śmierci koni, pojawił się pewien wzór. Nie były to pojedyncze przypadki, tylko po kilka śmierci w tym samym dniu. A kiedy kilka zwierząt umiera jednego dnia, wiemy dokładnie, że to rzeźnia - powiedziała na nagraniu w mediach społecznościowych jedna z aktywistek.
Polsat News Ujawnia. Dziennikarska prowokacja wśród dorożkarzy
Ich zdaniem zwierzęta są przeciążone. W trakcie dziennikarskiej prowokacji reporterka Monika Gawrońska pytała dorożkarzy o możliwość wynajęcia koni do wożenia gości weselnych przez sześć, siedem, a nawet osiem godzin. Ci z Krakowa zgadzali się na taką usługę zapewniając, że zwierzętom nic nie będzie.
Co stało się z 68 końmi, które miały zniknąć z krakowskiego rynku w ostatnich latach? Fundacje zajmujące się monitorowaniem sprawy nie mają wątpliwości, że zwierzęta zostały sprzedane na rzeź albo nie żyją.
- Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Dlaczego nie piszą, ile ludzi dziennie umiera? - zaprzeczają dorożkarze.
Monika Gawrońska usłyszała od nich m.in. że zwierzęta zostały wyrejestrowane w czasie pandemii, gdy nie było ruchu turystycznego oraz że jak znikną dorożki, to wszystkie konie też znikną, czyli trafią do rzeźni, "bo co my z nimi zrobimy".
- Konie są użytkowo-rzeźnym zwierzęciem. Jak my nawet go sprzedamy , to nie możemy zabezpieczyć jego przyszłości na następne 10 lat - dodali.
ZOBACZ: Polsat News Ujawnia: Król patostreamów i bezradność systemu
Krakowscy dorożkarze pozwali aktywistki, nie zgadzają się z ich wnioskami
WIDEO: "Konie na kilogramy". Reportaż Polsat News Ujawnia
Największą kontrowersją w całej sprawie jest jednak to, że władze Krakowa w udzielonej Monice Gawrońskiej i Jackowi Smarujowi odpowiedzi mailowej otwarcie przyznają, że nie prowadzą ewidencji i nie wiedzą, co dzieje się z końmi zgłoszonymi do pracy na rynku.
"Aktualnie obowiązujące umowy nie nakładają na przedsiębiorców obowiązku informowania Gminy o dalszych losach koni po ich wycofaniu z pracy. Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się postulatami społecznymi, analizowane jest wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zwiększających transparentność w tym zakresie" - przekazano.
Nielegalne targi koni. Odsłaniamy kulisy
Z informacji dziennikarzy Polsat News Ujawnia wynika, że konie pracujące w dorożkach w różnych częściach Polski trafiają na nielegalne targi. Udali się z ukrytą kamerą na jeden z nich.
Na miejscu nikt nie ukrywał, że kupionego konia można od razu zawieźć do rzeźni i dostać za niego pieniądze.
- Ten na mięso idzie?- Ten też jest na mięso.- Ale co mu dolega, że on na mięso?- A nie wiem, może czegoś tam ma nadmiar.
- Tam powinien być powiatowy lekarz weterynarii, który pilnowałby wszystkich normy. A tu zwierzęta godzinami stoją na słońcu, czy w samochodach, bez wody - wskazywał.
Konie bez dokumentów, uspokajane we wstrząsający sposób
Każdy koń powinien mieć paszport czyli urzędowy dokument identyfikacyjny, który pełni funkcję "dowodu osobistego" zwierzęcia. Jest on wydawany przez odpowiednie związki hodowlane i zawiera kluczowe informacje o koniu oraz jego właścicielu. Często tych dokumentów albo nie ma, albo się nie zgadzają.
ZOBACZ: "Zostałam sprzedana". Polsat News Ujawnia kulisy handlu ludźmi w Polsce
Na nielegalny targ podjeżdżają ciężarówki, które mają wywieźć konie do rzeźni, mimo że często zwierzęta są zdrowe i młode. Zarabia sprzedający, zarabia dostawca, a przede wszystkim - zarabiają ubojnie.
Scarlett Carmen Szyłogalis to założycielka pierwszego w Polsce schroniska dla koni. Mieszka w nim obecnie ponad sto koni. Wiele z nich uratowano bezpośrednio z rzeźni. - Tam konie już wiedzą, co się dzieje. Przeważnie panuje tam taka gęsta cisza, a w ich środku dusza drga, bo wiedzą, czują zapach krwi, słyszą krzyki tych, które już są ogłuszane. Niektóre ciągnęły mnie za kurtkę, dając znać: "Pomóż mi", a ja nic nie mogłam zrobić - wspominała.
W 2025 roku ubito w rzeźni ponad 27 tysięcy koni. To oficjalne dane
Handel, sprzedaż i wywożenie koni na rzeź według polskiego prawa jest legalne. Natomiast warunki, w jakich to wszystko się dzieje, powinny podlegać kontroli.
Zwłaszcza, że Polska jest jednym z największych producentów i eksporterów koniny w Unii Europejskiej. Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w 2025 roku ubito w rzeźni ponad 27 tysięcy koni, to ponad 10 proc. wszystkich żyjących w Polsce.
- Chodzi o zmianę zapisu w ustawie, która będzie mówiła, że konie są zwierzęciem towarzyszącym człowiekowi. A co za tym idzie, nie będzie można ich ubijać w polskich rzeźniach i wywozić na rzeź za granicę. Ruszam we wrześniu z "powstaniem" dla koni. Wierzę, że będą nas setki tysięcy - zapowiedziała Scarlett Szyłogalis.
Resort przekazał dziennikarzom Polsat News Ujawnia że obecnie nie trwają żadne prace legislacyjne, dotyczące zmiany zasad uboju koni lub wyłączenia ich z kategorii zwierząt rzeźnych. Podkreślono, że podobne zasady uboju koni, tak jak i innych gatunków zwierząt gospodarskich, określają przepisy Unii Europejskiej.Czytaj więcej