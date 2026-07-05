Do strzelaniny doszło w sobotę ok. godz. 23 w dzielnicy Coney Island na Brooklynie. Wśród rannych są dwie kobiety w wieku 21 i 25 lat, dwóch mężczyzn w wieku 33 i 37 lat oraz czworo chłopców w wieku 6, 7, 12 i 14 lat.

USA. Strzelanina w Nowym Jorku. Postrzelono osiem osób

"Wszystkie ofiary zostały przewiezione przez pogotowie ratunkowe do okolicznych szpitali, gdzie stan siedmiu osób określono jako stabilny" - poinformowała nowojorska policja, dodając, że "stan 21-letniej kobiety jest krytyczny".

Nie aresztowano dotąd sprawcy zdarzenia, jednak udało się zabezpieczyć broń palną.

Nie ustalono, czy strzelanina miała związek z odbywającymi się obchodami 250. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niepodległości.

Pożar Mostu Brooklińskiego w Nowym Jorku. Czasowo wstrzymano ruch

Z okazji obchodów w Nowym Jorku odbył się również pokaz fajerwerków sieci Macy’s, który doprowadził do niewielkiego pożaru, wywołanego najprawdopodobniej odpalanymi na Moście Brooklińskim ogniami sztucznymi. Pożar szybko opanowano.

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W tym roku fajerwerki odpalano jednocześnie z brzegów East River, Hudson River oraz z Mostu Brooklińskiego. Na niebie eksplodowało ponad 85 tys. ładunków pirotechnicznych w 30 kolorach. Pokaz rozpoczął się krótko po godz. 21 lokalnego czasu (po godz. 3 w niedzielę czasu polskiego), niecałe pół godziny wcześniej niż planowano, ze względu na zapowiadane tego wieczoru burze.

Most Brookliński zamknięto na czas przygotowań i samego widowiska. W kilku miejscach, gdzie rozmieszczono instalacje pirotechniczne, pojawił się ogień, według policji najprawdopodobniej wywołany przez fajerwerki. Most czasowo zamknięto dla ruchu, a strażacy szybko opanowali pożar. Nikt nie został ranny.