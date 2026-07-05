"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" [OGLĄDAJ]

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" są: Grzegorz Napieralski (KO), Patryk Jaki (PiS), Maciej Żywno (Polska 2050), Marcin Przydacz (Kancelaria Prezydenta), Anna Maria Żukowska (Lewica) i Bartłomiej Pejo (Konfederacja). Transmisja na polsatnews.pl, w Interii oraz Polsat News od godz. 9:55.