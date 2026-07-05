Według informacji przekazanych przez argentyński portal Infobae do zatrzymania 42-latka doszło w połowie czerwca w Puerto Iguazu w prowincji Misiones w północno-wschodniej części Argentyny, dokąd poszukiwany próbował wjechać z sąsiedniej Brazylii.

Piotr Kuliś był poszukiwany międzynarodowym listem gończym, wydanym przez katowicki sąd. Według doniesień portalu El Territorio Kuliś przebywa w areszcie, czekając na ekstradycję do Polski.

Piotr Kuliś ps. "Matador" zatrzymany w Argentynie

"Matador" był poszukiwany na podstawie art. 258 par. 1 kodeksu karnego, wskazującego na branie udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

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Jak pisała katowicka "Gazeta Wyborcza", Kuliś był świadkiem obrony w procesie dotyczącym zabójstwa 19-letniego piłkarza klubu GKS Katowice Dominika Koszowskiego, do którego doszło w 2016 roku podczas ulicznej bójki. "Matador" zapewniał podczas procesu, że nie ma żadnego związku z pseudokibicami i utrzymuje się z robienia tatuaży.

Według "GW" zatrzymany w Argentynie mężczyzna miał mieć też związek z porwaniem i zabójstwem Marka Kubaczki we wrześniu 2025 r. Zmarły został zaatakowany przez zamaskowanych bandytów, którzy skrępowali go przed blokiem.

Kubaczka został wciągnięty do samochodu i wywieziony do pustostanu w Kłobucku, gdzie został śmiertelnie skatowany paralizatorem i kijami. Jego ciało zostało ukryte w grobie starszej kobiety w miejscowości Żytno.

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jp/wka / polsatnews.pl / PAP