Prefektura Domu Papieskiego powiadomiła o zbliżających się wakacjach papieża Leona XIV. Głowa Kościoła katolickiego uda się do Castel Gandolfo w regionie Lacjum zaraz po zakończeniu swoich niedzielnych obowiązków.

Pomimo wypoczynku papież ma przewodniczyć niedzielnej modlitwie Anioł Pański na tamtejszym Piazza della Libertà i spotkać się z wiernymi oraz przybywającymi do papieskiej rezydencji pielgrzymami.

Leon XIV powraca do tradycji przerwanej przez Franciszka. Wyjeżdża na wakacje

Watykan poinformował, że w czasie trwającego do 27 lipca wypoczynku Leona XIV, zawieszone zostaną wszystkie audiencje - zarówno te generalne, jak i prywatne oraz specjalne. Przerwa dotyczy także środowych spotkań na Placu św. Piotra - wznowione zostaną 5 sierpnia.

Należy podkreślić, że Leon XIV wraca do tradycji letnich wyjazdów do Castel Gandolfo po tym, jak całkowicie zrezygnował z nich jego poprzednik - Franciszek. Ten nie wyjechał tam przez całe 12 lat swojego pontyfikatu.

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W maju media informowały, że w związku z przyjazdem papieża, przez cały lipiec Pałac Apostolski w Castel Gandolfo będzie zamknięty dla zwiedzających.

Papież jedzie do Castel Gandolfo. Audiencje zawieszone

W 2016 roku Franciszek zdecydował o przekształceniu Pałacu Apostolskiego w muzeum. Później część kompleksu zaczęła pełnić funkcję centrum edukacji ekologicznej i rolnictwa, a ogrody udostępniono turystom.

Po wyborze w maju 2025 roku Leon XIV początkowo zatrzymywał się w Villa Barberini znajdującej się na terenie posiadłości, z racji na to główny pałac pozostawał otwarty dla zwiedzających. Teraz papież zdecydował o przywróceniu dawnej funkcji rezydencji.

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To niejedyna zmiana względem pontyfikatu Franciszka. W połowie marca Leon XIV wprowadził się do Pałacu Apostolskiego w Watykanie i zamieszkał w wyremontowanym apartamencie papieskim, z którego wcześniej zrezygnował Franciszek.

Castel Gandolfo od XVII wieku pozostaje letnią rezydencją Ojca Świętego. Kompleks położony nad jeziorem Albano przez dziesięciolecia był miejscem wakacyjnego wypoczynku kolejnych papieży.