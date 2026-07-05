Papież Leon XIV wraca do dawnej tradycji. Zerwał z nią Franciszek

Świat

W niedzielę Leon XIV opuści Watykan i uda się do Papieskiego Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo, gdzie przebywać będzie do 27 lipca. Na ten czas zawieszone zostaną wszelkie audiencje. Środowe spotkania z wiernymi na Placu św. Piotra wznowione zostaną na początku sierpnia.

Papież Leon XIV mówi do mikrofonu, trzymając dokument.
Luca Bruno/AP
Papież Leon XIV udaje się na wakacje do Castel Gandolfo

Prefektura Domu Papieskiego powiadomiła o zbliżających się wakacjach papieża Leona XIV. Głowa Kościoła katolickiego uda się do Castel Gandolfo w regionie Lacjum zaraz po zakończeniu swoich niedzielnych obowiązków. 

 

Pomimo wypoczynku papież ma przewodniczyć niedzielnej modlitwie Anioł Pański na tamtejszym Piazza della Libertà i spotkać się z wiernymi oraz przybywającymi do papieskiej rezydencji pielgrzymami.

Leon XIV powraca do tradycji przerwanej przez Franciszka. Wyjeżdża na wakacje

Watykan poinformował, że w czasie trwającego do 27 lipca wypoczynku Leona XIV, zawieszone zostaną wszystkie audiencje - zarówno te generalne, jak i prywatne oraz specjalne. Przerwa dotyczy także środowych spotkań na Placu św. Piotra - wznowione zostaną 5 sierpnia.

 

Należy podkreślić, że Leon XIV wraca do tradycji letnich wyjazdów do Castel Gandolfo po tym, jak całkowicie zrezygnował z nich jego poprzednik - Franciszek. Ten nie wyjechał tam przez całe 12 lat swojego pontyfikatu.

 

ZOBACZ: Papież Leon XIV: Europa jest w stanie przyjąć i integrować migrantów

 

W maju media informowały, że w związku z przyjazdem papieża, przez cały lipiec Pałac Apostolski w Castel Gandolfo będzie zamknięty dla zwiedzających.

Papież jedzie do Castel Gandolfo. Audiencje zawieszone

W 2016 roku Franciszek zdecydował o przekształceniu Pałacu Apostolskiego w muzeum. Później część kompleksu zaczęła pełnić funkcję centrum edukacji ekologicznej i rolnictwa, a ogrody udostępniono turystom.

 

Po wyborze w maju 2025 roku Leon XIV początkowo zatrzymywał się w Villa Barberini znajdującej się na terenie posiadłości, z racji na to główny pałac pozostawał otwarty dla zwiedzających. Teraz papież zdecydował o przywróceniu dawnej funkcji rezydencji.

 

ZOBACZ: Zostali biskupami wbrew woli papieża. Watykan objął lefebrystów ekskomuniką

 

To niejedyna zmiana względem pontyfikatu Franciszka. W połowie marca Leon XIV wprowadził się do Pałacu Apostolskiego w Watykanie i zamieszkał w wyremontowanym apartamencie papieskim, z którego wcześniej zrezygnował Franciszek.

 

Castel Gandolfo od XVII wieku pozostaje letnią rezydencją Ojca Świętego. Kompleks położony nad jeziorem Albano przez dziesięciolecia był miejscem wakacyjnego wypoczynku kolejnych papieży.

WIDEO: "Oni nic nie wiedzą". Ziobro zabrał głos ws. unieważnienia mu dokumentów
Paweł Sekmistrz / Paweł Sekmistrz/wka / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
CASTEL GANDOLFOKOŚCIÓŁ KATOLICKILEON XIVPAPIEŻŚWIATWAKACJEWATYKAN

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 