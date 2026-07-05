Odtajnienie polskich donacji dla Ukrainy. Szef MON zdecydował

Jak dodał we wpisie Władysław Kosiniak-Kamysz, "proces donacji sprzętu rozpoczął rząd PiS z ministrem Mariuszem Błaszczakiem". "O każdej donacji informowany jest prezydent - obecnie Karol Nawrocki, poprzednio Andrzej Duda". "Poleciłem także SKW zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych" - nadmienił wicepremier.

Rakiety do Patriotów przekazaliśmy Ukrainie? Nowa decyzja szefa MON

Minister obrony narodowej przypomniał też, że "działamy w warunkach wojny przy naszej granicy". "Każdorazowe działanie przeciw polskiej racji stanu naraża na szwank bezpieczeństwa Polek i Polaków - panie Błaszczak" - zwrócił się do swojego poprzednika w resorcie.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza wspomniany polityk PiS "już raz to zrobił". "Za to będziemy rozliczać wszystkich, bez względu na immunitety. We wszystkich swoich działaniach zawsze kieruje się interesem bezpieczeństwa Polek i Polaków" - zapewnił.

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Do decyzji szefa MON odniósł się minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. "Były minister Błaszczak zawsze dla swojej partii, rzadko dla polskiej racji stanu. Ostatnio nigdy" - wskazał polityk KO.

Głos zabrał też szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odpowiedzialne i poważne podejście. Wszyscy mogą porównać, jaka jest różnica między poważnym Szefem MON a rozkapryszonym nieodpowiedzialnym Błaszczakiem, którego jedyną kompetencją było bezmyślne przytakiwanie Kaczyńskiemu" - uznał.

Decyzja szefa MON ws. jawności donacji. Doniesienia o przekazaniu rakiet

Dyskusja wokół deficytowych rakiet PAC-3MSE, które miały być przekazane Ukrainie przez Polskę, wybuchła po wpisie wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Napisał on, że polski rząd "oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot".

W niedzielę rano Polsat News od wiceszefa MON Cezarego Tomczyka otrzymał informację: "Lista przekazywanych donacji jest niejawna, to raz. A dwa, że w tej sprawie przechodzimy burzę drugi raz. Już raz wszyscy o to pytali i sprawa była przedmiotem licznych debat. Odkrywamy Amerykę raz jeszcze".

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Wcześniej, przed ruchem Kosiniaka-Kamysza w sprawie odtajnienia, Błaszczak odniósł się do sprawy rakiet na platformie X. "Od 24 godzin ani kierownictwo MON, ani nikt z rządu nie odniósł się do informacji, która jest dziś jednym z najgłośniejszych tematów w internecie" - zwracał uwagę.

"Jeżeli potwierdzą się doniesienia, że Polska przekazała Ukrainie pociski PAC-3 do systemów Patriot, będziemy mieli do czynienia z decyzją wymagającą natychmiastowych i szczegółowych wyjaśnień" - pisał polityk PiS, wyjaśniając przy tym, iż wskazane pociski są "kluczowym elementem obrony polskiego nieba przed rakietami balistycznymi i innymi zaawansowanymi zagrożeniami".

"Przekazywanie uzbrojenia o tak fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej – w sytuacji, gdy sam rząd ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji – byłoby decyzją skandaliczną. Polacy mają prawo wiedzieć, czy informacje o przekazaniu pocisków PAC-3 są prawdziwe. Milczenie rządu w tak poważnej sprawie jest niezrozumiałe" - nadmieniał Błaszczak.

Dyskusja wokół rakiet. Przydacz: Rząd odstąpił Ukrainie swoje miejsce

W niedzielnym programie "Śniadanie Rymanowskiego" sprawę potencjalnego przekazania pocisków Kijowowi skomentował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz.

- Według moich informacji (...) niestety, to jest bardzo prawdopodobne, że rząd wiosną przekazywał Ukrainie rakiety do systemów Patriot. I mało tego, według moich informacji jest jeszcze tak, że odstąpił nawet kolejkę w amerykańskich fabrykach - powiedział Przydacz.

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- Amerykanie produkują te rakiety. Wiadomo, że jest długa kolejka. Trzeba czekać bardzo długo na to, aby takie systemy zostały wyprodukowane. My byliśmy wyżej w kolejce. Ukraińcy byli za nami. I rząd odstąpił Ukrainie swoje miejsce. Także Polacy będą dłużej czekać - dodał.

Przydacz stwierdził również, że informacje w tej sprawie nie zostały też stronie prezydenckiej przekazane podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się przed kilkoma tygodniami.