Nie żyje płk Urszula Tauer ps. "Ala". Powstanka warszawska miała 105 lat

Informację o śmierci Urszuli Tauer przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego. "Ala" podczas Powstania Warszawskiego była łączniczką Komendy Głównej Armii Krajowej. Podczas okupacji działała także w Związku Walki Zbrojnej, a ze względu na znajomość języka niemieckiego działała jako kurierka na terenie Trzeciej Rzeszy, m.in. na terenie Berlina.

Nie żyje płk Urszula Tauer. "Niezwykły życiorys"

"Jej matka była Polką, a ojciec Niemcem. Jak sama podkreślała, będąc jeszcze dzieckiem wybrała polskość i polski patriotyzm - i pozostała im wierna. - Gdybym dziś musiała walczyć za Ojczyznę, pierwsza stanęłabym w szeregach - mówiła" - wspomina zmarłą fundacja Nie zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pisał o Urszuli Tauer, że jej "niezwykły życiorys to gotowy scenariusz na film".

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"Po raz pierwszy została zatrzymana przez Gestapo w 1940 roku w Bydgoszczy w związku z patriotyczną postawą jej rodziny. Nielegalnie przedostała się do Warszawy, gdzie została zaprzysiężona do ZWZ i wykonywała zadania łączniczki. Ukończyła konspiracyjną szkołę podchorążych i jako kurierka brała udział w niebezpiecznych misjach, między innymi do Berlina, gdzie jej zadaniem było nawiązanie zerwanego kontaktu z zakonspirowanymi przedstawicielami polskiego podziemia, działającymi w stolicy III Rzeszy" - czytamy.



W czasie swojej działalności podczas II wojny światowej została dwukrotnie ranna. Urszula Tauer odznaczona została m.in. Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju" oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (V Klasa). W kwietniu świętowała 105. urodziny. Z tej okazji została awansowana przez ministra obrony narodowej na stopień pułkownika.