Monika Gawrońska i Jacek Smaruj w reportażu "Konie na kilogramy" docierają do miejsc, do których kamery trafiają niezwykle rzadko. Pokazują nielegalne targi organizowane na prywatnych posesjach, gdzie konie sprzedawane są bez nadzoru i kontroli. Rozmawiają z handlarzami, hodowcami oraz przedstawicielami branży, którzy otwarcie mówią o procederze sprzedaży koni przeznaczonych na ubój.

"Konie na kilogramy". Reportaż z cyklu "Polsat News Ujawnia" 5 lipca o 21:00

Autorzy przyglądają się także losowi koni pracujących na krakowskim Rynku - jednej z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych miasta. Fundacja Viva! oraz Ratuj konie.pl opublikowało dane dotyczące koni pracujących na Rynku. Wynika z nich, że 68 koni zgłoszonych do pracy pomiędzy 2022 r. a wrześniem 2024 r. nie żyje.

Reportaż stawia pytania o warunki pracy zwierząt, skuteczność obowiązujących przepisów i odpowiedzialność osób czerpiących zyski z ich wykorzystywania.

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"Konie na kilogramy" to poruszający materiał ujawniający kulisy rynku, na którym o losie zwierząt często decyduje wyłącznie ekonomia. Reportaż pokazuje skalę zjawiska i oddaje głos zarówno osobom od lat walczącym o poprawę dobrostanu koni, jak i tym, którzy uczestniczą w ich handlu.

Reportaż "Konie na kilogramy" przygotował Dział Projektów Specjalnych Polsat News.

Emisja: 5 lipca o godz. 21 w Polsat News.

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red. / polsatnews.pl