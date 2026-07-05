O okolicznościach zatrzymania przekazała podkom. Małgorzata Perkowska - Kiepas na antenie Polsat News. - Dzisiaj po godz. 6 na terenie kieleckiego Biesaku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, którzy brali udział w prowadzonych poszukiwaniach, zatrzymali 65-letniego mężczyznę - przekazała. Dodała, że "na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna". Mężczyzna został w związku z tym przetransportowany do szpitala.

- Po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy - mówiła podkomisarz.

Świętokrzyskie. Obława za 65-latkiem zakończona, mężczyznę zatrzymano

Jak przekazała podkom. Perkowska-Kiepas, "mężczyzna został zatrzymany na terenie kompleksu leśnego w kieleckim Biesaku", dodając, że 65-latek "był wyraźnie zaskoczony, że w miejscu, w którym wyszedł z lasu, napotkał funkcjonariuszy".

W sobotę policja podała rysopis mężczyzny. Wskazano wówczas, że 65-latek może poruszać się boso. - Policjanci zastali mężczyznę, który posiadał na sobie obuwie, natomiast ubiór był rzeczywiście taki, jaki podawaliśmy w komunikatach - powiedziała oficer prasowa KMP w Kielcach.

ZOBACZ: Wstrząsające odkrycie w Świętokrzyskiem. Trwa obława za 65-latkiem

Podkomisarz poinformowała również, że przeprowadzono sekcję zwłok kobiety. Głos w sprawie jej wyników zabierze prokurator prowadzący śledztwo.

Borków. Nie żyje 64-latka, ostatni miał widzieć ją mąż

Zgłoszenie w sprawie 64-latki wpłynęło do dyżurnego KMP w Kielcach w piątkowe popołudnie. Kobietę niedającą oznak życia znaleziono w jednym z mieszkań w Borkowie. Mimo natychmiastowej interwencji policji jej życia nie udało się uratować.

Wstępne ustalenia wskazywały, że do śmierci kobiety mogły przyczynić się osoby trzecie. Jej mąż miał widzieć ją jako ostatni. W niedzielnych poszukiwaniach udział brało 115 funkcjonariuszy wspieranych pomocą psów tropiących. Podczas akcji wykorzystano również drony oraz helikopter.