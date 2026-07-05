Folarin Balogun jest kluczowym piłkarzem amerykańskiej reprezentacji, która świetnie radzi sobie na tegorocznym mundialu, rozgrywanym w USA, Meksyku i Kanadzie. Napastnik strzelił podczas tegorocznego czempionatu już trzy gole.

Kara dla Amerykanina zawieszona. Donald Trump: Dziękuję FIFA

W meczu 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną również wpisał się na listę strzelców, ale w 64. minucie został ukarany czerwoną kartką za brutalny faul. Mimo osłabienia Amerykanie strzelili drugiego gola i wygrali 2:0. W niedzielę FIFA poinformowała, że automatyczna kara wykluczenia w kolejnym spotkaniu została zawieszona na okres jednego roku.

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W związku z tym piłkarz będzie mógł zagrać w meczu o awans do ćwierćfinału z Belgią. Decyzję skomentował Donald Trump. Opublikował na swojej platformie społecznościowej Truth Social wpis z podziękowaniami dla federacji. "Dziękuję FIFA za zrobienie tego, co słuszne i odwrócenie wielkiej niesprawiedliwości!" - napisał, a wpis podało dalej konto Białego Domu na X, z dopiskiem "USA! USA! USA!".

Według angielskiego dziennikarza Bena Jacobsa z talkSPORT decyzja została podjęta po bezpośredniej interwencji władz w Waszyngtonie. Yahoo Sport przekazało, że federacja zaprzeczyła tym doniesieniom, twierdząc, że o zawieszeniu kary dla napastnika AS Monaco zdecydował niezależny komitet dyscyplinarny.

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Do faulu Baloguna odniósł się też wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio, który ocenił że amerykańska kadra została "wyrolowana" przez sędziego i stwierdził, że powinna istnieć możliwość odwołania się od decyzji. Sprawa czerwonej kartki odbiła się tak szerokim echem, że pod hashtagiem #FreeBalogun (uwolnić Baloguna - red.) pojawiło się w sieci dziesiątki tysięcy wpisów.

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Decyzję sędziego skrytykował także selekcjoner kadry USA Mauricio Pochettino. - W żadnym wypadku to nie była czerwona kartka. To zwyczajna sytuacja w piłce nożnej. W żaden sposób nie było to jego celowe zachowanie, czysty przypadek, nadepnął na rywala nieumyślnie - analizował argentyński szkoleniowiec.

Balogun, urodzony w Nowym Jorku, lecz wychowany w Wielkiej Brytanii syn nigeryjskich imigrantów budzi kontrowersje polityczne także z innego względu: obywatelstwo USA posiada bowiem tylko dzięki prawu ziemi, które Trump próbował ograniczyć. Jak jednak uznał Sąd Najwyższy, jego dekret w tej sprawie był niezgodny z konstytucją.