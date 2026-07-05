Najbliższe dni wciąż będą przypominać bardziej późną wiosnę niż lato. Falę upałów zastąpiły temperatury umiarkowane, przyszły również deszcze. Ci, którzy czekają na powrót nieco wyższych wartości na słupkach, będą musieli jeszcze trochę poczekać, a pierwsi zmianę odczują mieszkańcy zachodniej części Polski.

Zanim jednak do tego dojdzie, możemy spodziewać się silnego wiatru. IMGW wydał alerty dla ośmiu województw. Ostrzeżenia będą obowiązywać będą w niedzielę od godz. 13 do godz. 21.

Alerty IMGW. Ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem

W niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla ośmiu województw. Alert I stopnia dotyczy woj. łódzkiego i świętokrzyskiego, północnej części woj. małopolskiego, opolskiego i śląskiego oraz dla południowej części woj. mazowieckiego.

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Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego-zachodu. Lokalnie mogą wystąpić burze w trakcie których możliwy jest drobny grad. Alert będzie obowiązywał w niedzielę od godz. 15 do godz. 19.

Dla północnych regionów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązuje ostrzeżenie I stopnia przed tym samym zjawiskiem. Tam prognozuje się silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego-zachodu. Alert będzie obowiązywał w niedzielę od godz. 13 do godz. 21.

Pogoda w niedzielę i poniedziałek. Pochmurnie, ale z przejaśnieniami

Poza alertami IMGW przedstawił również prognozę pogody na najbliższe dni. W niedzielę możemy spodziewać się znacznego zachmurzenia, ale przewidywane są także większe przejaśnienia. Lokalnie prognozowane są przelotne opady deszczu, a miejscami - głównie na wschodzie, południu i w centrum - burze. Suma opadów będzie wahać się od 10 do 15 mm. Mieszkańcy południowo-zachodniej Polski zobaczą na termometrach maksymalnie 23 st. C. Na wschodzie temperatury będą nieznacznie niższe - do 22 st. C. Najzimniej ma być na północy, gdzie spodziewa się najwyżej 18 st. C.

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Silny wiatr prognozuje się przede wszystkim nad morzem. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura minimalna ma wynieść od 9 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, do 14 st. C na południowym zachodzie oraz 15 st. C na wybrzeżu.

Synoptycy prognozują, że poniedziałkowe zachmurzenie nie będzie różniło się od niedzielnego. Mieszkańcy Polski północnej, zachodniej i południowo-wschodniej mogą spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatura w przeważającej części kraju wyniesie maksymalnie około 21 st. C. Silny i porywisty wiatr widać w prognozach głównie nad Bałtykiem.

Nadchodzi zmiana w pogodzie. Wrócą wyższe temperatury

We wtorek temperatury nieco wzrosną - nawet do 25 st. C - jednak tylko w południowo-zachodniej Polsce. Większość kraju zobaczy na termometrach wartości podobne do weekendowych. W środę i czwartek słupki będą wahać się od 15 st. C na północno-wschodnim krańcu kraju do 25 st. C na zachodzie.

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Wyraźną zmianę zauważymy w piątek - już nie tylko na zachodzie i południu, gdzie temperatury wzrosną do 27 st. C. Cieplej zrobi się w Polsce centralnej - do 24 st. C - i południowo-wschodniej części kraju - do 24 st. C. W sobotę i niedzielę wartości na termometrach otrą się o upalne. Obecnie synoptycy prognozują wzrost do 29 st. C. Wysokie temperatury obejmą wówczas przeważającą część Polski. Chłodniej ma być na północy i wschodzie - do 23 st. C