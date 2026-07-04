W piątek rzeczniczka Taylor Swift poinformowała oficjalnie, że jedna z największych gwiazd muzyki nie jest już panną - weszła w związek małżeński z Travisem Kelce, z którym spotykała się od trzech lat. Jedna z najpopularniejszych par Ameryki wzięła ślub w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku.

"Ceremonia połączyła obie rodziny i została poprowadzona przez ich przyjaciela, Adama Sandlera" – napisała przedstawicielka piosenkarki w oświadczeniu, cytowanym przez dziennik "New York Times".

Taylor Swift oficjalnie mężatką. Piosenkarka poślubiła Travisa Kelce w Nowym Jorku

Informację o zawarciu małżeństwa ogłoszono również na ekranie przed halą, gdzie wieczorem rozpoczęło się wesele z udziałem około tysiąca gości, w tym wielu celebrytów. Na przyjęcie zaproszono m.in.: Bradley'a Coopera, Gigi Hadid, Selenę Gomez, Hugh Granta, Eda Sheerana.

Swift i Kelce mieli na sobie kreacje marki Dior. Mimo upału przed halą zgromadzili się fani artystki. Wydarzenie porównywane jest do amerykańskiej wersji ślubu królewskiego.

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Ceremonię ślubną poprzedziła czwartkowa kolacja w Madison Square Garden z udziałem około stu gości. Z okazji ślubu nowojorski Empire State Building został podświetlony na jasnoniebiesko.

Ślub Taylor Swift. Goście musieli podpisać specjalne umowy

Wydarzenie jest szeroko opisywane w amerykańskich mediach. Na miejscu obowiązuje zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości, usługodawców i pracowników ochrony - relacjonuje "New York Times". Wraz z elektronicznymi zaproszeniami gościom przesłano również umowy o zachowaniu poufności, zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia - podała stacja NBC News.

Według magazynu "Forbes" wesele może kosztować 20 milionów dolarów. Przed ślubem para przekazała 26 milionów dolarów na cele charytatywne - poinformowała agencja AP.

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Swoje zaręczyny Swift i Kelce ogłosili w ubiegłym roku. Mają po 36 lat. "Forbes" uznał piosenkarkę za jedną z najbardziej wpływowych kobiet świata. Gwiazda od lat gromadzi na koncertach tłumy fanów. Niezwykłą popularnością cieszy się również w Polsce, gdzie jej trzy koncerty z 2024 r. zgromadziły ok. 195 tys. widzów.

ps / polsatnews.pl / PAP