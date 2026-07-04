Trwający weekend przyniósł istotne ochłodzenie, będące dla wielu wybawieniem od upałów, z którymi zmagaliśmy się pod koniec ubiegłego tygodnia. W sobotę po południu możemy spodziewać się dużego zachmurzenia, z przejaśnieniami na południu, zachodzie i północy kraju.

W północnej i wschodniej części może spaść deszcz - miejscami do 20 mm. Mieszkańcy powiatów hajnowskiego, bielskiego, białostockiego, monieckiego, sokólskiego, grajewskiego, augustowskiego, oleckiego, ełckiego, gołdapskiego, sejneńskiego i suwalskiego muszą dodatkowo przygotować się na burze.

Wytchnienie po upałach. Gdzieniegdzie w Polsce może jednak być niebezpiecznie

Dla powyższych rejonów IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia, które obowiązywać mają co najmniej do godz. 20:00. W niektórych częściach województwa podlaskiego burzom mogą towarzyszyć opady gradu i silny wiatr do 70 km/h.

Pozostałe regiony Polski nie mają powodu do niepokoju. Temperatura maksymalna utrzymywać będzie się w granicach 17 stopni na Podhalu do 23 stopni w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h.

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W nocy, w większości regionów kraju, temperatura od 11 do 15 stopni. Nieco chłodniej na Podkarpaciu, gdzie termometry wskazać mogą nawet 6 stopni. Na wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, w pozostałych regionach duże. Po północy wystąpić mogą przelotne opady deszczu, a nad morzem również burze.

Nowy tydzień w tonie weekendowej pogody. Będą przelotne deszcze

Niedziela przyniesie dużo więcej przejaśnień. Temperatura od 18 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu do 23 stopni na południu i zachodzie kraju. Gdzieniegdzie wystąpić mogą przelotne opady deszczu i niewielkie burze. Wiatr będzie wiał umiarkowanie, nad morzem jednak silniej - do 65 km/h.

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W nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać możemy się zanikających, przelotnych opadów deszczu, przede wszystkim na wschodzie i południu. Temperatura od 9 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 15 na wybrzeżu.

Początek nowego tygodnia zapowiada się bardzo podobnie do weekendu. W poniedziałek od 17 stopni w rejonach podgórskich do 23 na południowym wschodzie. Zachmurzenie umiarkowane i duże, a na północy, południu i zachodzie kraju wystąpić mogą przelotne opady deszczu.