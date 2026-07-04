Dr hab. Sławomir Patyra, który został wybrany w czerwcu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, poinformował, że skierował w piątek do Karola Nawrockiego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu swojego ślubowania.

Prawnik argumentował, że chciał w ten sposób zasygnalizować gotowość do nawiązania stosunku służbowego w TK. Prowadzący program "Dobry wieczór Polsko" Bartłomiej Maślankiewicz zapytał szefa prezydenckiej kancelarii, kiedy Patyra będzie mógł złożyć ślubowanie wobec prezydenta. - Wtedy, kiedy pan prezydent go zaprosi - odpowiedział Zbigniew Bogucki.

Patyra zostanie sędzią TK? Bogucki: Jego opinię zmiażdżył Sąd Najwyższy

Gość Polsat News zadeklarował także, że widział przesłane przez Patyrę pismo. - Pan prezydent analizuje tę sytuację (...). To już wyłączna decyzja pana prezydenta - dodał, wspominając przy tym o jednej z opinii sporządzonych przez Patyrę. - Ona została, można powiedzieć, zmiażdżona przez Sąd Najwyższy w Izbie Karnej - mówił.





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Jak wyjaśniał w sobotę Bogucki, wspomniana opinia dotyczyła "wypchania siłowego de facto prokuratora Barskiego, czyli prokuratora krajowego". - Tam jest jeszcze więcej wątpliwości, ale ja nie znam tego postępowania, bo nie jestem jego stroną. Jak będzie decyzja prezydenta, to będzie to szybko zakomunikowane - zapewnił.

Dr hab. Patyra wybrany przez Sejm do TK. Wysłał pismo do prezydenta

Konstytucjonalista dr hab. Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 11 czerwca. Jego kandydatura, zgłoszona przez posłów KO, PSL, Lewicy i Centrum, została wcześniej zarekomendowana przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Poparcia komisji oraz izby nie uzyskał z kolei zgłoszony przez posłów PiS prof. dr hab. Artur Kotowski.

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Wybór sędziego TK był konieczny w związku z upływającą 28 czerwca kadencją sędziego Trybunału Andrzeja Zielonackiego. Mimo że kadencja Zielonackiego zakończyła się w niedzielę, Patyra nie objął jeszcze obowiązków służbowych, ponieważ prezydent nie odebrał od niego dotychczas ślubowania.

Zgodnie z ustawą o statusie sędziów TK, osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odmowa złożenia ślubowania jest zaś w myśl tej ustawy równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału.