Wstrząsające odkrycie w Świętokrzyskiem. Trwa obława za 65-latkiem

Jak przekazała w rozmowie z Polsat News oficer prasowa kieleckiej policji podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, w piątek w godzinach popołudniowych dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach otrzymał zgłoszenie, że w jednym z domów na terenie Borkowa znajduje się kobieta niedająca oznak życia. Miejscowość jest oddalona od Kielc o ok. 15 km.

Woj. świętokrzyskie, Borków. Znaleziono ciało 64-latki

Mimo szybkiej interwencji policji, która bezzwłocznie udzieliła kobiecie pomocy, życia 64-latki nie udało się uratować - lekarz stwierdził zgon. Podkom. Perkowska-Repas poinformowała, że wstępne ustalenia wskazują na możliwy udział osób trzecich w zdarzeniu. W sobotę przeprowadzono sekcję zwłok.

Służby pod nadzorem prokuratora starają się wyjaśnić okoliczności tragedii. Celem funkcjonariuszy jest obecnie ustalenie miejsca pobytu 65-letniego męża zmarłej, który, wskazuje rzeczniczka, mógł być ostatnią osobą mającą kontakt z kobietą przed jej śmiercią.

- Na ten moment nie mamy jednoznacznych informacji, które mogłyby wskazywać na to, że mężczyzna może stanowić zagrożenie dla osób postronnych - powiedziała podkom. Perkowska-Kiepas.

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Rzeczniczka relacjonowała, że w piątek czynności prowadzono do późnych godzin nocnych. W poszukiwaniach brało udział 255 funkcjonariuszy, w tym policjantów z kieleckiej Komendy Miejskiej Policji i Oddziału Prewencji Policji. Wsparciem służą psy służbowe wraz z przewodnikami. W sobotę na miejsce wysłano helikopter z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Czynności, obecnie z udziałem 115 funkcjonariuszy, trwają nieprzerwanie, w systemie zmianowym. Policjanci wykorzystują także do pomocy drony. - Oczywiście sprawdzamy te tereny, które my wytypowaliśmy (...) ale również weryfikujemy te informacje, które otrzymujemy od państwa. (...) Każda ta informacja, która do nas płynie, jest szczegółowo weryfikowana i poddawana sprawdzeniu. Mówimy tutaj przede wszystkim o terenie powiatu, ale także i miasta, o terenach zalesionych - przekazała podkomisarz.

Obława na 65-latka w Świętokrzyskiem. Podano rysopis mężczyzny

Policja zdecydowała się na obecnym etapie nie publikować wizerunku mężczyzny, podano jednak jego rysopis. - Każdorazowo tego typu decyzje są podejmowane z uwzględnieniem dobra prowadzonego postępowania i potrzeb prowadzonych czynności, we współpracy z prokuratorem nadzorującym sprawę - wytłumaczyła oficer prasowa.

Przekazano, że poszukiwany mężczyzna ma ok. 175 cm wzrostu, krótkie siwe włosy i krępej budowy ciało. Kiedy widziano go ostatnio, miał na sobie brązowy sweter z dekoltem w serek, w poziome pasy oraz brązowe spodnie z podwiniętymi nogawkami. Wskazano również szczegóły, które mogą zwracać uwagę: 65-latek prawdopodobnie nie ma założonych butów oraz skarpet, a jego prawa ręka może być opuchnięta.

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Podkom. Perkowska-Kiepas zwróciła się z apelem do mieszkańców. - Wszystkie osoby, które widziały mężczyznę, dysponują nagraniami z kamer samochodowych lub mogą wiedzieć, gdzie obecnie przebywa, proszone są o kontakt pod numerem alarmowym 112. Uruchomiony został też specjalny numer telefonu: 789 759 706 - poinformowała.

Rzeczniczka uczuliła również osoby, które zobaczą mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. - Bardzo proszę, abyście nie podejmowali czynności na własną rękę. Każdorazowo powiadamiamy o tym policjantów - podkreśliła.